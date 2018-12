Antananarivo – Les rues du centre-ville obstruées

Beaucoup ont profité de la journée chômée du 19 décembre pour faire les emplettes de Noël. Les rues du centre-ville se sont transformées en marchés.

Le soleil frappe fort à Andra-voahangy, hier vers 15 heures. Les gens se bousculent dans la rue, sueur au front. Des automobilistes arrêtent le moteur de leur véhicule pendant un laps de temps. La circulation est bouchée. « Vous devriez encore attendre quelques temps. Plusieurs stands sont placés à même la rue. C’est ce qui explique cet embouteillage », avertit un piéton aux passagers d’un véhicule bloqué depuis plusieurs minutes sur cette rue.

Au bout d’une bonne dizaine de minutes, les automobilistes remettent leur moteur en marche et avancent lentement. Il a fallu environ une vingtaine de minutes pour traverser Andravoahangy et Ambodivona, hier. Du côté d’Analakely et de Mahazo, la circulation a été également bouchée. Les marchands ont inondé les rues, tout comme les acheteurs qui font les emplettes de Noël. Ils ont été particulièrement nombreux, par rapport à la journée du premier tour de cette élection présidentielle.

Cet embouteillage monstre un jour férié a surpris plus d’un.

Persister

« La fête de Noël explique en partie cette affluence. Mais c’est surtout à cause de la sérénité que le deuxième tour a apportée. Au premier tour, il n’y avait pas autant de monde ici. Cette candidature de trente-six personnes nous a fait craindre une manifestation », témoigne une vendeuse à Andravoahangy. Cette dernière a été très satisfaite de sa journée. « La vente a été bonne, aujourd’hui (ndlr : hier). Les clients ont été nombreux », rajoute-t-elle.

Si les marchands ont fait une bonne vente, les transporteurs se sont plaints de la perte engendrée par ce problème de circulation la journée du 19 décembre. Des véhicules de transport en commun reliant Ambohimahitsy et Analakely ont abandonné leurs passagers à mi-chemin. « Nous nous arrêtons à Andravoa-hangy. Il n’y a pas moyen d’entrer à Analakely et Behoririka en ce moment », prévient le receveur de la ligne 144 à ses passagers. «Je crains ne de pas pouvoir compléter le versement, aujourd’hui. Nous avons fait Analakely et Mahazo en deux heures de temps ce matin. Çà a pris tout notre temps », enchaine-t-il. Ce problème de circulation risque de persister jusqu’au 25 décembre. Beaucoup profitent de ces derniers jours de l’année pour acheter des jouets, des vêtements, des appareils électroniques ou ménagers.