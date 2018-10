Volleyball – Championnats de Madagascar – GNVB et Stef’auto défendent leur titre

Des finales électriques auront lieu cet après-midi au gymnase couvert de Toliara. Ces finalistes représenteront la Grande île à la prochaine CCCOI.

Prévisible. La finale des seniors hommes des cham­pionnats de Madagascar sera le remake de la précédente à Toamasina c’est-à-dire entre la Gendar­merie nationale volleyball et le Caisse nationale pour la prévoyance sociale.

La GNVB, équipe cham­pionne d’Analamanga a écarté sans trembler en dernière demi-finale hier la JSA-B Analamanga par 3 sets à 1 (25/17, 26/24, 22/25, 25/10). Ce club sextuple champion national jouera donc pour un septième titre ce samedi contre sa grande rivale, la CNaPS.

Dans la douleur, le club d’Itasy s’est imposé face au Cosfa Analamanga par 3-1 (21/25, 29/27, 25/12, 25/17). Les Caissiers ont vécu un début de match difficile car les militaires ont arraché le premier set et l’équipe d’Ampatsakana n’a eu le deuxième set qu’avec un score serré de 29 à 27.

« Ce sera notre septième finale et nous ferons tout pour ravir le sacre… Nous inverserons la donne, nous allons imposer la pression à notre adversaire », a souligné Honoré Razafinjatovo; dit Noré kely. « J’ai toujours dit à mes joueurs que vous êtes les champions en titre, vous avez bien travaillé et préparé ce championnat car c’est avec une telle confiance que nous pourrons conserver le titre… », a-t-il poursuivi.

« Nous avons les moyens humains et techniques, et il suffit de les exploiter avec concertation car chacun a sa technique et sa stratégie… » a conclu Noré Kely.

Pour un onzième titre

La finale dame opposera Stef’auto Antsinanana et BIAS Analamanga. Les Tamataviennes ont battu l’AMVB Analamanga par 3 sets à 0 (25/15 25/13 25/18). Stef’auto alignant Nadjima au poste de passeuse, Hasina et Armela centrales, Emma et Julienne en pointe et Lalah à l’opposé de la passeuse est en quête d’un onzième titre national.

Ce club de l’Est a déjà battu par 3 à 0 BIAS en match de poule. « Il n’y a pas trop d’écart en matière de niveau technique. Mais allons tout de même faire attention afin d’assurer la victoire», a confié le coach de Stef’auto, Sely Didier. Le club champion d’Anala­manga a défait en demi-finale VBCD Diamant, vice cham­pion national par 3 sets à 0 (25/17, 25/18, 25/19).

« Nous devrions bien renforcer nos défenses, contres et services, … Nous pouvons aussi profiter de leur lacune en réception. Leurs atouts résident dans la cohésion et tandem sur terrain », a signalé Rose de Lima, ancienne attaquante de Stef’auto et actuelle pièce maitresse de BIAS. Les finales hommes et dames sont programmées cet après-midi au gymnase de Toliara. Ces finalistes ont déjà validé leur ticket pour la Coupe de l’océan Indien sur le sol malgache en décembre.