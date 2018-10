Violences à Anjouan – Le gouvernement comorien pour l’impunité des rebelles

Afin de faire baisser la tension, le président comorien est disposé à accorder l’impunité aux rebelles. En revanche, ils doivent remettre leurs armes aux militaires.

Le gouvernement comorien a proposé, hier, l’impunité contre la remise de leurs armes aux rebelles retranchés dans la médina de Mutsamudu,

capitale d’Anjouan, selon un protocole d’accord dont l’AFP a obtenu copie.

L’accord stipule que le président Azali Assoumani «est disposé à accorder l’impunité à toute personne civile qui remettra son arme aux autorités militaires (…) entre 6h du matin et 18h», ce vendredi.

Il précise que «cette personne ne sera pas poursuivie et pourra partir librement vers la destination de son choix».

L’accord a été signé entre le gouvernement comorien, l’exécutif de l’île d’Anjouan contrôlé par l’opposition, et une délégation de la ville de Mutsamudu.

Les pourparlers et la signature du protocole d’accord ont eu lieu dans un hôtel de Mutsamudu. La délégation gouvernementale était conduite par le ministre de l’Éducation nationale Mahamoud Salim.

Une cérémonie de remise des armes des rebelles, au nombre d’une quarantaine selon un opposant, était prévue en fin d’après-midi à la mairie de la

ville.

Dictateur

Depuis lundi, des affrontements ont opposé ces rebelles à l’armée comorienne à Mutsamudu, faisant trois morts, selon les autorités. Au moins six personnes

ont été grièvement blessées, selon une source hospitalière à Mutsamudu.

Les autorités accusent le parti Juwa, de l’opposant et ancien président de l’archipel Abdallah Sambi, originaire d’Anjouan, d’être à l’origine des violences

qui ont éclaté quand les manifestants ont érigé des barricades et que les forces de l’ordre les ont démantelées.

Les partis d’opposition, qui accusent le président Assoumani de se comporter en dictateur «de république bananière» et de vouloir se maintenir au pouvoir,

renvoient la responsabilité de la situation au gouvernement.

