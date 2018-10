Santé publique – Recrudescence de la rougeole à Antananarivo

La rougeole resurgit dans la capitale. Le ministère de la Santé publique a répertorié cent quarante cas suspects et des cas confirmés.

Une épidémie de rougeole à craindre à Antananarivo. Le nombre de cas suspects répertoriés s’élève à cent quarante dans le Grand Tanà au cours de cette année, selon le rapport du ministère de la Santé publique. La moitié se trouve dans la ville d’Antananarivo. « Ces cas ont été recensés, au cours de nos activités d’investigation et de riposte. En trois semaines, nous avons notifié soixante-dix cas suspects. Dix cas sont confirmés et pris en charge », indique une source avisée, hier. La situation inquiète. « Une victime peut contaminer deux cent personnes autour d’elle. Cette maladie virale est très contagieuse », indique le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé auprès du ministère. Il souligne, en outre, que de tels chiffres n’ont jamais été constatés. « D’habitude, les cas ne dépassent pas la vingtaine. Là ils ont fortement augmenté ». Quelques-uns des malades vivent dans les quartiers d’Andohatapenaka, d’Ankasina.

Il n’existerait aucun rapport entre ces cas notifiés et l’épidémie de rougeole à l’île Maurice, bien qu’un cas importé ait été rapporté, en juin. La faible immunisation serait la raison de cette recrudescence de la rougeole.

« Beaucoup de parents à Antananarivo ne vaccinent pas leurs enfants. Certains pensent que c’est inutile, d’autres, trop occupés à leur vie quotidienne, n’ont pas le temps de les faire vacciner », explique-t-il. La couverture vaccinale anti-rougeole est effectivement faible à Antananarivo. « Elle devrait atteindre les 95%, alors que chez nous, elle varie autour de 80% », rajoute la source à Antananarivo. Et ce sont les enfants qui en font les frais.

Vaccination jusqu’à 5 ans

Dans le but de prévenir la propagation de la maladie, le ministère de la Santé publique va inclure dans la Semaine de la santé mère et enfant (SSME) qui aura lieu du 22 au 26 octobre, la vaccination anti-rougeole. «Tous les enfants de moins de 5 ans peuvent être vaccinés, même ceux qui ont déjà reçu des doses, pour renforcer l’immunité. Il faut juste que les deux injections soient espacées de plus d’un mois», explique un médecin. Il s’agit d’une campagne spéciale pour le Grand Tanà qui est exposé à une épidémie. «La vaccination se poursuivra dans douze autres régions, plus tard. Et si les bailleurs l’acceptent, nous allons vacciner tous les enfants de moins de 14 ans, dont le but d’éliminer cette maladie. Une grande campagne est, par ailleurs, prévue tous les trois ans», explique le Dr Bodo Ramamonjisoa, directeur du Programme élargi de vaccination.

La rougeole se manifeste par la toux, l’écoulement de nez, l’inflammation des yeux, la fièvre et de petits points blanchâtres à l’intérieur de la bouche. Une éruption cutanée apparaît plusieurs jours plus tard. Cette maladie mortelle peut affecter les enfants et les adultes non immunisés. Elle se soigne lorsqu’elle est traitée à temps.