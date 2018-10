Panorama – Hommage à Albert Zafy

À l’occasion de la commémoration de la disparition de l’ancien Président Albert Zafy, une exposition sur sa vie s’est tenue à l’hôtel Panorama, hier. Elle

retrace sa vie professionnelle et politique. Le père de la démocratie comme on l’appelle a occupé une place

prépondérante dans l’histoire du pays. Son empêchement par l’Assemblée nationale en 1996 aura peut-être été le deuxième tournant tragique de l’histoire après l’assassinat du colonel Richard Ratsimandrava, chef de l’État en 1975. On peut dire qu’après le départ d’Albert Zafy, le pays et surtout la démocratie a reculé. De 2002 jusqu’à aujourd’hui les crises se sont succédé.

Plusieurs personnalités politiques ont tenu à honorer de leur présence cette exposition souvenir dont Edgard Razafindravahy, guide national de l’ADN.

Les proches d’Albert Zafy déplorent le fait que l’agent comptable du Consulat malgache de La Réunion, où l’ancien chef de l’Etat avait été soigné, a été limogé pour avoir exécuté la décision de l’Etat de prendre en charge tous les soins et le rapatriement de la dépouille du professeur. On lui a reproché une faute professionnelle.