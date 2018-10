Élection – Roland Ratsiraka contre le report de la présidentielle

Certains candidats à la présidentielle, réunis hier avec la CENI, veulent le report de la présidentielle. Ils avancent des arguments fallacieux.

Le mouvement pour le report des élections et anti-CENI et anti-HCC est purement du sabotage contre le développement du pays. Cela donnerait raison à ceux qui jugent que notre République est bananière et que nous n’aurions jamais la stabilité. Ce que font la vingtaine de candidats pour saboter le scrutin est un très mauvais message pour la population et pour l’image du pays a l’international.

Pour étayer sa position, Roland Ratsiraka, candidat n°33, avance les arguments suivants. La liste électorale comporte quelques erreurs, c est la réalité, mais tous les représentants du programme RIR par district n’ont pas évoqué de très graves problèmes. « J ai participé à plus d’une dizaine d’élections, dont trois présidentielles, et cela a toujours était ainsi. La marge d’erreur tolérable par la communauté internationale est de 5 % et l’OIF a annoncé après audit que notre liste a un taux d erreur de 0,15 %. Il ne faut donc pas ouvrir la liste électorale », justifie Roland Ratsiraka.

En fait, pourquoi ne pourrait-on pas alors modifier les règles du jeu au cours d’un match de football à Madagascar ? Voilà encore une raison qui décrédibiliserait nos Institutions. Si la campagne présidentielle n’était pas officiellement ouverte, le candidat comprendrait les discussions actuelles.

Stabilité

En ce qui concerne l’impunité et le financement de campagne douteux, beaucoup de candidats s’insurgent contre les sommes colossales utilisées par certains candidats et demandent à la CENI d intervenir. Cela n’est pas son rôle. Pourquoi avoir accepté la candidature de certaines personnes dont on connaît les moralités (détournement de fonds publics, malversations, etc.) avec une inculpation probable pour crimes et coups d’État ?

À partir du moment où la candidature des anciens dirigeants, qui peuvent être touchés par cela, a été acceptée, cela signifie que la culture de l impunité a été installée à Madagascar.

De l’avis de Roland Ratsiraka, sauf intervention du Samifin et du Bianco, par exemple, cela relève d’une mission impossible, sachant que les financements de ces candidats ne sont pas traçables ( tout est cash ).Le parti MTS est également victime des gros moyens déployés par eux mais il fallait condamner et exclure ces personnes avant le début du processus électoral. Tout est trop tard maintenant et on va envoyer un mauvais message à la population et à la communauté internationale toujours selon le candidat Roland Ratsiraka.

Son parti a un profond respect pour les valeurs démocratiques, et dans toutes les décisions politiques il priorise toujours les intérêts de la population et de la Nation « Notre pays mérite d être stable, des Institutions stables, et des élections à un rythme stable pour faire vivre la démocratie », insiste le candidat n°33.

Toutes les personnes qui tentent de remettre en cause le processus seront jugées par l Histoire. Ce discours de Roland Ratsiraka a été tenu devant la CENI et les vingt-six candidats, hier.