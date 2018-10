Élection – La HCC déboute les vingt-et-un candidats

La Haute cour constitutionnelle a déclaré la requête des candidats sur la réouverture de la liste électorale irrecevable en la forme.

Irrecevable. Ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste électorale doivent se résigner jusqu’à nouvel ordre. La Haute cour constitutionnelle (HCC) a déclaré irrecevable la requête du « Rassemblement de 21 candidats » daté du 19 octobre. Un arrêt qui intervient simultanément à la réunion organisée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec les candidats à Nani­sana. « La HCC a envoyé une lettre d’excuse en raison d’un chevauchement d’agenda », informe Me Hery Rakoto­manana hier dans son discours introductif lors de la rencontre avec les candidats. Ainsi, pendant que des candidats débattent sur la réouverture de la liste électorale, les juges constitutionnels se sont prononcés sur la requête des vingt et un candidats.

Depuis le début de la campagne électorale, le « rassemblement de vingt-et-un candidats » a dénoncé des irrégularités sur le processus électoral. La fiabilité de la liste électorale, l’existence de bureaux de votes fictifs, le caractère non contraignant de la Charte de bonne conduite et les dérives de certains candidats ont été soulevés.

Grande frustration

À l’instar d’une grande partie des requêtes déposées auprès de cette institution cette année, la HCC s’abrite, soit, sous la qualification des requérants, soit sur les procédures à respecter. Dans le cas de celle du « Rassemble­ment des 21 candidats », les juges constitutionnels ont motivé l’irrecevabilité de cette requête sur la forme. Dans le dernier considérant de cet arrêt, ils évoquent que « les conditions de forme requises par les dispositions de articles 66 de la loi organique relative à l’élection présidentielle et les prescriptions législatives substantielles prévues par les articles 203 et 204 de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums n’ont pas été respectées par les demandeurs ».

Étant la seule juridiction compétente en matière électorale, la HCC a été saisie à plusieurs reprises depuis quelques mois. Lalandy Andriamitosy et Solo Norbert Randriamorasata, ont demandé, à titre d’illustration, l’invalidation de la candidature de certains candidats. Pety Rakotoniaina et consorts ont réclamé le report de la date de l’élection présidentielle. Dans chaque cas, la HCC conclut ses considérants par la phrase « que de tout ce qui précède, la requête de (…) est irrecevable en la forme ». Une situation qui provoque la frustration des requérants. A cause de cela, les candidats réunis à Nanisana hier sont dubitatifs sur l’impartialité de la HCC. Ainsi, ils réclament la mise en place d’une « Cour électorale spéciale ».