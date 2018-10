Développement scio-culturel – Un accord entre l’IFM et la BMOI

L’Institut Français de Madagascar et la banque BMOI ont signé un accord contribuant au développement économique, social et culturel de Madagascar. Il dure un an.

Le 26 septembre, Patrick Perez, conseiller au Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), directeur de l’Institut français de Madagascar (IFM), et Hervé Flipo, directeur général adjoint de la Banque malgache de l’océan Indien (BMOI), ont signé un accord de partenariat entre les deux établissements.

L’accord, pour une durée d’un an, marque leur attachement commun à la persistance d’une offre de manifestations et de services culturels de qualité à Antananarivo et à Madagascar. Ces manifestations sont accessibles à tous et sont porteurs d’émancipation, de valeurs humanistes et universelles, ainsi que d’ouvertures sur le monde contemporain, selon les deux entités. Dans la continuité d’une collaboration technique et commerciale établie depuis de nombreuses années et au-delà de la satisfaction de leurs clients et usagers respectifs, l’IFM et la BMOI agissent pour le développement économique, social et culturel de Madagascar.

Depuis 1964, l’IFM a pour mission principale de diffuser l’art, la culture, et les idées françaises à Madagascar, dans un esprit de coopération avec les acteurs culturels privés et publics locaux.

Entités importantes

Cette mission se décline en quatre grands domaines d’action. S’adressant à tous publics, il agit d’abord comme une plateforme culturelle en proposant des expositions et des spectacles vivants dans toutes les disciplines artistiques. Ensuite, l’IFM intervient comme centre de ressources et d’accompagnement pour les artistes et acteurs culturels locaux, comme lieu de partage des savoirs avec notamment sa médiathèque, et aussi comme centre d’orientation pour les étudiants malgaches à travers son espace Campus France.

Créée en 1989, la BMOI est la première banque à capitaux entièrement privés à Madagascar. Filiale du Groupe BPCE depuis juillet 2011, elle est une banque de référence des entreprises, des clients particuliers moyens et haut de gamme, et du commerce international.