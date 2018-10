Aéroport d’Ivato – Deux Béninois arrêtés avec de l’héroïne

Les douaniers ont saisi une vingtaine de kilos d’héroïne sur deux Béninois, à l’aéroport international d’Ivato, hier, entre 12 et 13 heures.

Après quelques mois d’accalmie sur le trafic de drogues décelé à l’aéroport international d’Ivato, deux Béninois viennent d’être pris en possession de vingt-et-un kilos et quatre-vingt-treize grammes d’héroïne par les douaniers, hier. D’emblée, tous les deux ont fait semblant de ne pas se connaître. Le premier passait par le scan, à 12h 25, quand il a été déjoué.

Dans cette première formalité, dix kilos et trois cent quatre-vingt-quinze grammes ont été retrouvés dissimulés dans un sachet de rideau et dans la doublure de sa valise. Tout de suite, les experts de la division anti-drogue de la douane ont été appelés à tester ces produits. Ils ont par la suite attesté qu’il s’agissait bien d’héroïne.

Dans les minutes suivantes, le scanner n’a rien détecté d’anormal sur les bagages du deuxième Béninois, mais la clairvoyance des agents a conduit à son interpellation. Son allure suspecte a, de surcroît, suscité leur méfiance. « Il a vite été intercepté. Les responsables l’ont palpé avant de procéder à la fouille de son ballot où ils ont découvert le reste de l’héroïne de quelques onze kilos », selon les informations recueillies auprès du service des douanes.

Le cours de l’héroïne

Ces deux suspects ont agi selon le même mode opératoire, celui de camoufler les stupéfiants dans leur sacoche. D’après les explications reçues, leurs papiers étaient bien réguliers. Ils sont arrivés à Madagascar ce mardi 16 octobre et ont tenté de s’envoler avec Kenya Airways KQ 257 à destination du Nairobi. Ils comptaient

ainsi faire escale dans cette capitale avant de rejoindre Cotonou, la ville du Bénin.

Un gramme d’héroïne se négocie maintenant à 160 000 ariary, selon les explications des douaniers à propos du cours. « Par expérience à travers de nombreuses saisies, quand il s’agit de dealers africains interpellés à l’aéroport international d’Ivato, leur baron est toujours un réseau nigérien », a confié un limier saisi de l’enquête.

Les agents de contrôle aux frontières, après constat et test, ont embarqué ces présumés trafiquants pour être mis en examen avant d’être livrés à la justice. Concernant ces kilos d’héroïne saisis, ils seront détruits après la comparution du duo pour possession de marchandise prohibée.