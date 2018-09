Volleyball – Championnats de Madagascar – GNVB et Stef’auto favoris

Après Toamasina, Toliara abrite cette année les championnats de Madagascar jeunes et seniors. Les compétitions s’étaleront sur deux semaines, en octobre.

Décentra­lisation. Le comité exécutif ainsi que la direction technique de la Fédération malgache de volleyball ont décidé en cours de saison de confier l’accueil des championnats nationaux à la ligue du Sud-Ouest, cette année.

Les sommets s’étaleront sur deux semaines, du 8 au 20 octobre. La première semaine, du 8 au 13 octobre, sera consacrée aux cham­pionnats des jeunes de deux catégories différentes, à savoir celles des moins de 18 ans et de 20 ans, garçons et filles. Les matches se joueront au gymnase couvert de Toliara. La réunion technique avec les représentants des clubs engagés dans cette première partie des championnats est prévue dans la matinée du 8 octobre.

Le championnat des seniors hommes et dames se déroulera du 13 au 20 octobre. La réunion technique pour cette deuxième partie du championnat aura lieu le 12 octobre. Après Toama­sina, ce sera donc au tour de Toliara d’abriter le sommet national. L’an passé, la Gen­dar­merie nationale Volleyball Analamanga avait décroché son sixième titre consécutif après un incident en finale au gymnase du CRJS. Stef’auto 501 Atsinanana a, pour sa part, remporté son dixième sacre. Du côté des jeunes, Paon du Sud-Ouest a été sacré champion 2017 des U20 garçons et VBCD Analamanga pour les filles. Chez les U18, EVBI Boeny s’était hissé sur la plus haute marche chez les filles et CVBF Atsimo Atsinanana pour les garçons.

Quatorze ligues

« Les sommets nationaux sont dédiés aux quatre meilleurs clubs des catégories concernées à l’issue des championnats régionaux », a indiqué le directeur technique national, Serge Saramba. Les quatorze ligues régionales existantes devront enregistrer et envoyer fin septembre au plus tard la liste de leurs représentants par catégorie. La date limite d’engagement est fixée au 28 septembre.

« Après vérification, nous publierons officiellement le 30 septembre la liste définitive des équipes engagées qui pourront disputer le championnat national », a ajouté le DTN Saramba.

Plusieurs clubs de la capitale et les dirigeants de la ligue d’Analamanga ont tenté de convaincre la Fédération d’organiser les championnats nationaux dans la capitale, et non à Toliara, pour cause d’insécurité sur la RN 7, surtout pour les jeunes. De plus, la Grande île abritera avant la fin d’année la coupe des clubs de l’océan Indien, alors les clubs du pays devraient s’habituer d’y jouer, mais en vain. Quelques clubs d’Analamanga ont déjà annoncé leur désistement vu les coûts des frais de déplacement, de l’hébergement et de la restauration. Or, cette ligue représente la majorité des participants.