Transport aérien – Révolte à bord du vol Paris-Mayotte

L’expulsion musclée d’un passager a conduit l’annulation du vol Paris-Mayotte. Les passagers avaient pris le parti de l’expulsé qui, selon eux, réclamait une indemnisation.

Les passagers du vol Air Austral UU 976 Paris – Mayotte devaient s’envoler lundi soir de Paris sur un Airbus A330 200 d’Hifly affrété par la compagnie réunionnaise. Privée de l’un de ses Boeing 787, Air Austral a dû recourir à l’affrètement. Après l’Airbus A380 d’Hifly qui a effectué sa dernière rotation au départ de la Réunion lundi soir ,c’est un Airbus A330 200 de la compagnie portugaise qui devait assurer la relève.

Lundi soir, l’appareil devait effectuer au départ de Roissy un premier vol Paris – Mayotte – Réunion avant de tourner sur Dzaoudzi au départ de notre île et Bangkok. Venant de Bruxelles, l’A330 se posait avec du retard à Charles-de-Gaulle.

Le décollage pour Mayotte prévu à 21h était décalé à 2h du matin. En salle de départ, un passager réclamait auprès du personnel une attestation afin de pouvoir introduire une demande d’indemnisation. Il lui était répondu qu’elle ne pourrait lui être

remise qu’après le départ effectif de l’avion.

Selon Air Austral, ce passager aurait commencé à s’alcooliser dans l’aérogare. Une fois à bord il aurait réitéré sa demande d’une indemnisation immédiate auprès d’une des hôtesses.

Fauteur de trouble

La situation aurait alors rapidement dégénéré, le passager prenant à témoin les autres voyageurs tout prêt à le soutenir après l’attente interminable.

Sentant la situation leur échapper, l’équipage d’Hifly faisait appel à la police de l’air et des frontières. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux (voir notre site

clicanoo) des passagers filmaient en direct l’intervention musclée des policiers.

On y voit le passager maitrisé par les forces de l’ordre qui lui passent les menottes alors qu’il tente d’expliquer qu’il ne demandait qu’une attestation du retard. Son tee-shirt est déchiré. Aux autres voyageurs prenant fait et cause pour le fauteur de trouble, un des policiers expliquait qu’il intervenait à la demande de l’équipage en raison de l’état alcoolisé de l’individu. Rapidement, le désordre s’emparait de la cabine l’ensemble des passagers réclamant la libération de l’homme affirmant qu’il n’avait rien fait de répréhensible. Quand les policiers forçaient l’individu à quitter l’avion les autres passagers solidaires se déclaraient prêt à le suivre.

Finalement, le commandant de bord de l’A330 d’Hifly prenait la décision d’annuler le vol. Les passagers se retrouvaient en salle de départ. En raison de l’heure tardive, il était impossible de trouver des chambres d’hôtel disponibles et seules les familles avec des enfants étaient hébergées. En guise de collation, les passagers devaient se contenter d’un maigre sandwich avant pour la plupart devoir se coucher à même le sol.

Dans un communiqué, Air Austral invoque « une annulation à la demande de la compagnie Hifly conformément aux procédures liées à leurs règles de sécurité et ce raison d’un incident survenu avec un passager à bord. Une enquête a été diligentée auprès d’Hifly pour faire toute la lumière. »

Finalement, l’Airbus A330 et ses passagers devaient décoller à 19h, heure de Paris

© JIR