Exposition – Des web-visites pour suivre « Madagascar, Arts de la Grande île »

L’exposition « Madagascar, Arts de la Grande île » se tient actuellement au Musée du Quai Branly à Paris, depuis deux jours, ce jusqu’au 1er janvier 2019. Les étudiants et les lycéens de la capitale seront spécialement favorisés pour la suivre par des visites virtuelles guidées et interactives, à partir du 24 septembre à 17 h. Les intéressés peuvent consulter les programmes au www.amisquaibranly.fr.

C’est le fruit de la collaboration entre plusieurs sociétés regroupées sous l’appellation « La Société des Amis du Musée du Quai Branly» dont le groupe Axian et la Fondation H font partie.

« Les visites virtuelles, ou web-visites, font partie intégrante de notre mécénat. Grâce à ces web-visites, plusieurs centaines de personnes à Madagascar pourront découvrir l’intégralité de l’exposition sans se déplacer. Nous avons souhaité, toujours dans l’objectif de démocratiser l’art à Madagascar, ouvrir ces web-visites aux jeunes issus de milieux défavorisés.

Nous prévoyons d’ailleurs la diffusion auprès des enfants les plus défavorisés dans les EPP des écoles Sekoly Telma dans tout Madagascar mais aussi les écoles et instituts privés de la capitale. Je suis convaincu que l’art à un rôle crucial à jouer dans la cohésion, le dialogue de notre société. Comme disait André Malraux : L’art c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. En effet, l’art participe à la définition de notre identité culturelle, de nos valeurs, et font par leurs

œuvres le lien entre l’individu et la société », explique Hassanein Hirdjee, directeur général d’Axian et fondateur de la Fondation H.

Le musée du Quai Branly est le plus grand musée français dédié aux arts et civilisation d’Afrique, Asie, Océanie et Amérique. Trois cent soixante œuvres retraçant dix siècles de création artistique seront à découvrir lors de cette exposition qui estime recevoir une centaine de milliers de visiteurs. Le renforcement de la connaissance et la reconnaissance de l’art de la Grande Ile est l’objectif de cette exposition qui est la première du genre organisée en Europe depuis 1946.