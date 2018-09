Épidémie de peste – Des mesures d’assainissement bientôt

L’entassement des ordures dans la capitale favorise la propagation de la peste. Le chef de l’État ordonne les responsables pour un assainissement d’urgence.

L’État prend les dispositions d’un assainissement d’urgence face à la découverte récente de cas de peste qui risque de se propager. « Le Chef de l’État a, par la suite, enjoint les départements concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires face à l’urgence des actions d’assainissement et d’enlèvement des ordures, en coordination avec les collectivités et les services dédiés. La sensibilisation de la population, dans ce domaine, doit aussi être intensifiée », rapporte un communiqué du Conseil des ministres, d’hier.

Les ordures ne sont pas ramassées à temps dans les quartiers d’Antananarivo. « Les habitants d’Ampahibe Cité Planton se plaignent d’une montagne d’ordure dans leur quartier depuis quelques jours. Nous nous demandons pourquoi les camions ramasseurs ne sont pas encore passés jusqu’à maintenant », affirme Aina, un habitant de ce quartier. Ce n’est pas seulement Ampahibe qui subit la dispersion des ordures mais d’autres quartiers aussi comme Ambohimanarina, Soavimasoandro et Tsarahonenana. Des tonnes d’ordures ont été constatées dans certains quartiers ayant eu des victimes de la peste, l’année dernière.

Initiative des fokontany

Le ramassage des ordures à Antananarivo-Renivohitra reste un problème à résoudre. Quelques fokontany essaient de trouver des solutions à leur situation. L’insalubrité ne fait qu’aggraver la contamination à cause de l’invasion des rats. La situation n’a pas changé dans le quartier de Soavimasoandro, les ordures ne sont plus ramassées depuis un mois et demi dans ce quartier d’après le chef fokontany.

« Presque tous les jours, les ordures ne sont plus maîtrisée. Nous avons pris la disposition de brûler les ordures près des rivières un peu plus loin des habitats. Nous avons trois bacs à ordures mais ces trois bacs ne suffisent plus. Nous avons dépensé aussi de l’argent afin de louer des charrettes pour transporter les ordures qui débordent des bacs », explique Benjamin Ramahazosoa, chef fokontany de Soavimaso-andro. Les rats aussi ont tendance à s’héberger et se multiplier dans les égouts. Le fokontany de Besarety a pris l’initiative de curer les petits canaux d’évacuation qui passent près des habitations afin d’éloigner les rats.

« Le curage des canaux d’évacuation ne vise pas seulement à approfondir les canaux mais surtout à veiller à ce que les ordures et les rats n’augmentent. En tant que premier responsable étatique au niveau de la population, il faut veiller à la propreté. D’ailleurs, l’année dernière, c’est le fokontany même qui a pris la décision de la dispersion des insecticides », explique Jean Wilson Rakotonirina, chef fokontany de Besarety.