Conseil des ministres – Les sujets chauds au menu

Peste, assainissement, sécurité, prévision de la période de soudure ont été abordés en conseil des ministres. La traduction en acte et des résultats probants sont attendus.

À traduire en actes. Le Conseil des ministres d’hier, au Palais d’Ambohitsirohitra, a brassé les sujets ardents du moment. « Le président Rivo Rakotovao a demandé au gouvernement d’engager des actions qui impactent positivement sur le quotidien de la population et de faire en sorte que les effets priment sur les intentions et autres annonces, car parfaire l’apaisement est de rigueur à l’approche des échéances électorales », rapporte le communiqué de la réunion du pouvoir Exécutif.

La peste qui est train de faire un retour en force a été, évidemment, l’un des sujets brulants discutés lors de ce deuxième Conseil des ministres conduit par le Chef de l’État par intérim. Avec onze cas répertoriés et deux décès, mardi, à Analavory, la « saison pesteuse », s’annonce délétère. Il a été décidé qu’une communication hebdomadaire sera mise en œuvre sous l’égide ministère de la Santé publique.

Il faudrait, aussi, déjà envisager une méthodologie de partage d’information à la presse et au public sur l’évolution de la situation et les règles de conduite à tenir. Après la défaillance du département de la Santé publique sur la gestion de la communication durant la saison pesteuse, l’année dernière, le ministère reste hermétique aux sollicitations de la presse, même juste pour un point de situation.

Quiétude électorale

Les douloureux événements de l’année dernière, les vents de panique nationale et l’écho international de l’épidémie ne semblent pas avoir motivé une nécessaire anticipation chez les responsables. Il faut, par exemple, que ce soit le Président qui enjoint, en Conseil des ministres, les départements concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires face à l’urgence des actions d’assainissement et d’enlèvement des ordures. De renforcer la sensibilisation de la population sur le sujet.

Certes, à l’exemple de ceux de la capitale, les basi­ques de la propreté semblent être le cadet des soucis de bon nombre de citoyens. Seulement, l’amoncèlement des ordures à l’orée d’une saison pesteuse, démontre une certaine nonchalance, voire de l’inconscience de la part des responsables. Outre la question sanitaire, prévenir un nouveau pic de pénurie des denrées alimentaires avec la période de soudure qui se profile a, aussi, été soulevé durant le Conseil des ministres.

L’approvisionnement du marché en produits de première nécessité (PPN), et le suivi des stocks pour contrecarrer les spéculations ont, notamment, été recommandés. La principale mission du Président par intérim et du gouvernement est d’assurer la quiétude du processus électoral. Les discours des deux chefs de l’Éxécutif s’accordent sur le fait que cela ne pourra se faire sans une certaine sérénité sociale. Mâter l’insécurité en est un des impératifs.

« Concernant la sécurité publique, il a été demandé à ce que le déploiement des forces de l’ordre soit adapté aux besoins locaux, surtout dans les zones rurales, dans un souci d’apaisement et de manière à ce que la population gagne en quiétude », rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Le respect des règles de circulation a, également, été au menu.

Les abus et les excès, notamment par des hauts responsables étatiques, administratifs, policiers et militaires sont, en effet, des sources de frustration chez la population. Sur le volet politique, les manœuvres de sécession concoctées par un courant politique ont été dénoncées, hier. « La souveraineté et l’unité de la nation doivent primer et tous les responsables étatiques sont appelés à s’ériger, de manière coordonnée contre de tels actes », a été souligné. Maintenant que les principales problématiques du moment ont été passées en revue, il serait temps de passer à l’action.