Alliance française – Un colloque régional sur Francophonie

Une grande première dans l’océan Indien. La 1ère édition du colloque régional de l’Alliance française rassemblera les sommités de la scène culturelle indianocéanique.

Les Alliances françaises de Madagascar au service de la francophonie. C’est par le biais de cette thématique que s’ouvre, ce week-end, la première édition du Colloque régional de l’Alliance française à Madagascar et dans l’océan Indien. Un rendez-vous inédit et fédérateur, qui réunira ainsi les illustres personnalités de toutes les Alliances française de la zone océan Indien dans la capitale, à partir de ce jour jusqu’au 23 septembre. Ce sera ainsi une occasion exclusive pour les présidents des conseils d’administration, directeurs et directeurs adjoints des vingt-neuf Alliances que compte le réseau de la Grande île, ainsi que celles des îles voisines de se rencontrer et d’échanger en tout convivialité et fraternité.

Outre Madagascar en tant que pays-hôte de cette première édition, on comptera aussi sur la présence des îles Comores, les Seychelles, Maurice, La Réunion et Mayotte. Durant ces trois jours, ateliers, conférences et table rondes rythmeront ce colloque, en discutant ainsi principalement de la promotion des valeurs de la francophonie au pays, notamment sur le plan culturel et éducatif. Association d’utilité publique, l’Alliance française profitera aussi de cette occasion pour aller à la rencontre de ses partenaires privés et publics.

Mutualisation

C’est ce jour en la présence des autorités, des représentations diplomatiques et consulaires nationales donc que se déroulera la cérémonie d’ouverture de ce colloque régional à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba. S’ensuivront les différentes interventions sur divers thèmes, en rapport avec cette valorisation des actions des Alliances françaises de Madagascar pour la francophonie. Trois jours durant lesquels seront organisées différentes réflexions collectives sur la mutualisation et la professionnalisation du travail en réseau à l’échelle nationale, ainsi que divers témoignages d’Alliances et de leurs partenaires.

En outre, ce colloque rejoint aussi les activités et manifestations culturelles organisées à l’AFT Andavamamb,a dans le cadre de la 2e édition du Dago Festival. Entre autres, par le biais du « Unity concert », ce samedi, qui accueillera sur sa scène plusieurs artistes talentueux. Le colloque régional sera clôturé dimanche à 14 h avec la grande finale du Concours national de la chanson française (CNCF), qui en est à sa septième édition. L’Alliance française qui offrira aux lauréats un voyage

privilégié vers une destination touristique phare de la Grande île.