Tourisme – Mada Trek boucle son tour de l’île

Après un voyage à pied, long de quatre ans, les zébus et la charrette de Mada Trek se posent enfin dans la ville des mille.

Le périple s’achève. La famille Poussin est arrivée, hier au point kilométrique zéro, pour mettre fin à une aventure de quatre ans à travers tout le pays. L’aventure Mada Trek, qui a été effectuée initialement dans une visée humanitaire, aura eu un impact considérable en termes de visibilité touristique de la grande île au niveau, tant, national qu’international. Les quatre zébus, une charrette et les quatre membres de la famille poussin auront parcouru plus de cinq mille kilomètres de route au terme de ces quatre ans de voyage. Des films documentaires mettant en valeur les merveilles de Madagascar, les actions humanitaires à l’endroit des plus démunis qui ont croisé le chemin de la famille Poussin ne se comptent plus avec les doigts de la main. « La satisfaction d’avoir contribué à refléter une image positive de Madagascar sur le plan international à travers notre voyage est, pour nous, primordiale dans la mesure où ce pays en a réellement besoin pour relancer son secteur touristique », scande Alexandre Poussin à son arrivée à la gare de Soarano. Par ailleurs, le voyage de la famille s’est arrêté à Soarano. Elle quittera le pays ultérieurement. Cependant, « la charrette et les zébus resteront dans la capitale afin que tous ceux qui désirent expérimenter l’aventure puissent le faire le temps d’un tour d’Antananarivo », souligne le père de famille.

Redressement

Entre instabilité politique, épidémie et insécurité grandissante, le tourisme, depuis ces dernières années, aura été malmené de toutes parts. Rien que pour cette année, 20 % d’annulations ont été enregistrées au niveau des touristes internationaux à cause des diverses attaques contre les étrangers dans les zones touristiques les plus prisées à l’instar du Menabe.

Les initiatives de communication positive à l’instar de l’aventure Mada Trek, les festivals et autres évènements médiatiques deviennent à présent l’un des principaux chevaux de bataille des opérateurs dans ce secteur. « Presque à terre l’année dernière, le secteur, touristique a besoin de toutes les initiatives allant dans le sens de son redressement. À l’instar de cette famille qui, durant quatre ans, aura projeté une image positive de la Grande île aux yeux du monde entier malgré tout », explique Jean Brunel Razafitsiandraofa, ministre du Tourisme.