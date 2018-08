Tourisme – La haute saison mise en péril

Le maire de Bekopaka et Madagascar National Parks n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente. Des touristes ont été bloqués à l’entrée du parc.

Non résolu. La dissidence des autorités locales à Beko­paka et du gestionnaire du Parc national Tsingy de Bemaraha, Madagascar national Parks (MNP), porte atteinte au tourisme dans ce site mondial. Le nombre de touristes aurait baissé suite aux manifestations des fokonolona qui revendiquent avec leur maire le versement des 50 % des droits d’entrée au parc à la communauté. Vendredi et samedi, ils ont installé des barrages pour bloquer les entrées. « C’est comme si on est en basse saison, maintenant, alors que nous sommes au pic de la haute saison », constatent des sources locales, hier.

L’adjoint au maire du Bekopaka, Nary Razafi­narivo, dit Narcisse, d’indiquer « vendredi, plus de quarante véhicules tout terrain ont transporté des touristes pour visiter le parc. Samedi, il n’y en avait que trente et pareil pour dimanche ». Des opérateurs touristiques qui travaillent dans cet axe informent à des clients, par ailleurs, que le site est inaccessible, suite à la revendication du maire de Bekopaka. Cette information a été fortement démentie par le colonel Adolphe Tovolahy, commandant de groupement Melaky et l’adjoint au maire de Bekopaka. « Nous sommes conscients de l’importance du tourisme, donc, nous n’allons pas le fermer », reprend l’adjoint au maire. Pourtant, à cause de leur manifestation, une centaine de touristes ont encore été coincés à l’entrée du parc, de 6 heures 30 à 11 heures 30, samedi. Un touriste francophone aurait imploré au maire de les laisser entrer, ce jour-là. Vendredi, le même nombre de visiteurs a dû attendre des heures avant de pouvoir commencer la visite des circuits.

Ultimatum

Les négociations entre les autorités locales et le responsable déconcentré du MNP, ce weekend, n’ont abouti à rien. Les premières donnent 72 heures, aux autorités compétentes pour trouver une solution à leur requête. « Au delà de mercredi, s’il n’y a pas de solution satisfaisante, nous allons mobiliser des comités locaux pour gérer le parc et prendre ce qui nous appartient pour construire des infrastructures de développement dans le village », prévient Nary Razafinarivo, dit Narcisse.

Suite aux crises traversées par le pays en 2009, les redevances de 50 % ont été supprimées. En 2013, lorsque le tourisme a repris son rythme, le conseil d’Adminis­tration, dirigé par le ministère de l’Environnement, a décidé de passer à un statut de plafonnement. Avec un nombre de visiteurs au dessus de vingt mille par an, une redevance de 50 mil­lions d’ariary est versée à la commune. Hajamihamina Rarivohelison, directeur Marketing et Partenariat du MNP, lors d’un débat télévisé entre le maire et lui, diffusé sur une chaine privée, le 10 août, a, par ailleurs, précisé que cinquante quatre projets autour de Bemaraha ont été réalisés, à savoir, la construction de centre de santé de base, de barrages, de puits, de piste, grâce aux recettes de deux milliards d’ariary, entre 1999 à 2009. Les ministères responsables, le tourisme et l’environnement, tardent à intervenir.