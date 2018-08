Football – Poule des AS – CNaPS Sport victorieuse, Fosa Juniors accroché

Victoire pour la CNaPS Sport devant Elgeco Plus (3-1), hier à Vontovorona. Fosa Juniors a, quant à lui, été tenu en échec par le FC Vakinankaratra (1-1), à Antsirabe.

Les Caissiers ont retrouvé le chemin du succès, hier, dans leur antre de Vontovorona. Ils ont battu les champions d’Analamanga Elgeco Plus, trois buts à un, lors de la troisième journée de la Poule des As.

Une victoire qui permet à la CNaPS Sport de revenir dans la course au titre. Une victoire construite en première période, face à une équipe d’Elgeco Plus hors du coup durant les quarante-cinq premières minutes. L’ouverture du score est à mettre au crédit d’Eric.

À la réception d’une passe en profondeur lumineuse, l’attaquant longiligne a fusillé Ando à bout portant, pour permettre aux siens de prendre l’avantage prématurément (11e, 1-0). Quelques instants plus tard, Lalaina a doublé la mise (14e, 2-0). À l’origine de ce deuxiè­me but, une passe ratée de l’arrière-garde d’Elgeco Plus, témoignant de la fébrilité du champion d’Analamanga.

À cinq minutes de la pause, les Caissiers ont définitivement tué le match. Sur un centre millimétré de Toby, la dernière recrue, Kalucha, a fait trembler les filets pour la troisième fois, de la tête (40e, 3-0).

A la mi-temps, la rencontre était déjà pliée. Certes, le coach Hery Be a joué son va-tout en seconde période, en envoyant, notamment au charbon, Safidy et Bonnard. Mais Elgeco Plus n’a jamais réussi à revenir.

Fosa toujours en tête

La réalisation de Dino, à deux minutes du coup de sifflet final, ne fut qu’anecdotique (88e, 3-1).

Du côté d’Antsirabe, le FC Vakinankaratra et Fosa Juniors se sont séparés sur un résultat de parité, un but partout. Xavier a ouvert la marque pour la formation de la Commune Urbaine d’Antsirabe, sur penalty (19e, 1-0). Et c’est également sur penalty que Baggio a égalisé (35e, 1-1).

Plus aucun but à signaler par la suite. Malgré ce nul, Fosa Juniors demeure toujours en tête du classement général, avec sept points. Toutefois, le cham­pion du Boeny voit revenir la CNaPS Sport, créditée de six unités désormais. Le FC Vakinankaratra occupe la troisième place (4 pts). En concédant sa troisième défaite consécutive, hier, Elgeco Plus est pratiquement hors-course (0 pt).