Musique hybride – De nouvelles sensations au rendez-vous

Entre le « Ba Gasy » et la musique classique, l’accord a trouvé son maestro en la personne d’Eric Manana. Ce dernier prévoit deux concerts inédits.

Une idée ingénieuse qui laisse étendre la musique malgache encore plus loin. Erick Manana l’a fait en associant son style personnel avec celui du groupe de musique classique allemande, composé entièrement de femmes le Lokanga Köln Quartet.

Après le concert au Casino de Paris le 18 mai dernier, qui a ravi l’assistance, l’ambassadeur de la musique malgache dans le monde, va gâter le public de la capitale avec deux concerts ayant lieu les 27 et 28 juillet au CC Esca à Antanimena. Deux rendez-vous à caractère précieux pour les inconditionnels d’Erick Manana.

Les deux entités promettent quatre heures de plaisir inouï pour de nouvelles sensations en musique. La première partie sera exclusivement la prestation en solo d’Erick Manana avec son instrument de prédilection, la guitare ; une occasion de revivre en live ses plus beaux morceaux. Avec le Lokanga Köln Quartet, Jenny Führ au violon, Miriam Lormes en alto, Katharina Hoffmann au violoncelle, et Katharina Strein à la contrebasse, Erick Manana va jouer un répertoire hybride hors norme et tellement riche en émotions.

Un album

Ils ont travaillé, depuis quatre ans, à la création d’un spectacle, prêt aujourd’hui à faire vibrer le public, une autre manière d’apprécier le « Ba Gasy » accompagné d’un quatuor classique à cordes.

On peut se permettre d’imaginer « Zakeline Mama », « Tambazako », « Tsy ferana » ou « Bonjour madame la guitare », à titre d’exemples, résonner comme presque de la musique classique. Un savant mélange !

Dans sa page Facebook, le chanteur a, récemment, fait une publication annonçant sa satisfaction pour les préparations de l’enregistrement d’un album spécial. Il va communiquer ultérieurement la date de sortie de ce dernier ainsi que les endroits où l’on peut s’en procurer.