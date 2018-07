Lions club District 417 – Le gouverneur salue la ferveur des Lions malgaches

Louis Emmanuel Ng Cheong Tin commence sa tournée en tant que gouverneur du district 417, à Madagascar. Il a beaucoup d’estime pour les Lions malgaches.

Particularité. Les Lions de Madagascar se distinguent des autres pays par leur engagement.« Ici, nous avons remarqué l’engagement et la ferveur pour le lionisme. Cela ne veut pas dire qu’ailleurs, il n’y ait pas d’intensité, mais c’est remarquable à Madagascar », souligne Louis Emmanuel Ng Cheong Tin, nouveau gouverneur du district 417 du Lions club international pour le mandat 2018-2019.

C’était à l’aéroport international d’Ivato, lundi dernier, lors de son arrivée sur le sol malgache, dans le cadre de sa visite des clubs de service du Lions, en tant que gouverneur.

Il s’agit de sa toute première tournée, depuis son élection à la tête de ce district qui englobe les îles de l’océan Indien et Djibouti.

« Les leaders de notre district se trouvent ici et je suis venu pour les saluer en premier. Et reconnaître aussi le dynamisme du lionisme dans ce pays. Nous allons apprendre des lions malgaches », lance-t-il, pour expliquer le choix de Madagascar pour entamer sa mission.

Challenge

Louis Emmanuel Ng Cheong Tin, accompagné de son épouse Solange, passera vingt jours sur le territoire malgache. Du 16 juillet au 4 août, il rencontrera les membres de tous les clubs, d’Antananarivo à Antsirabe jusqu’au Grand Sud. Ce passionné de voyage, de marche à pied et d’étude des peuples est plus que jamais prêt à s’embarquer dans l’aventure.

« Nous nous sommes prépars pour ça. Je sais qu’il y a des embouteillages et tout, mais on va dans un premier temps visiter les clubs de Tanà. La deuxième visite sera dans le Grand Sud. Ce sera un challenge, on passera par Toliara et Taolagnaro entre autres. Il faudra prendre l’avion pour les visites », précise-t-il.

Ce gouverneur est très motivé pour se faire des amis à Madagascar, connaître des gens et les reconnaître à l’avenir.

Ce Mauricien a intégré le Lions Club de Port-Louis en 1981.

« Je voulais servir la communauté et rejoindre un groupe d’hommes et de femmes disposés à donner de leur temps pour servir la communauté », raconte-t-il pour témoigner de son intégration dans ce club de service.

Louis Emmanuel Ng Cheong Tin se veut innovateur et lance un message d’ouverture à ses pairs. « Les Lions, sont là pour servir, sans demander quoi que ce soit en retour. Je leur demande de se regrouper pour se tourner vers de nouveaux domaines de service. On a toujours servi les non-voyants, il faut maintenant trouver d’autres créneaux de service, découvrir de nouveaux horizons de service », conclut-il.

La lutte contre le diabète comme priorité

Louis Emmanuel Ng Cheong Tin fera de la lutte contre le diabète, son cheval de bataille durant son mandat. C’est d’ailleurs l’un des projets prioritaires de cette organisation philanthropique mondiale pour cette année. Des programmes de conscientisation, de dépistage et surtout d’éducation seront menée.

« On ne s’arrêtera pas au dépistage, mais on veut suivre les personnes, et même leur parler de la diète qu’il faudra suivre, et qu’il faut faire des exercices », précise-t-il.

Lorsqu’il était président de son club, dans les années 1993, cet expert-comptable et ses amis ont déjà effectué des dépistages du diabète dans les usines, les zones franches, au sein des bureaux, à l’île Maurice.

« On a pu dépister plus de cinq mille personnes et on a remarqué qu’un grand nombre de ces

personnes avaient potentiellement des problèmes. On les a référés dans des hôpitaux et des dispensaires », soutient-il.

Les lions continueront, en outre, leur mission dans la lutte contre la faim, le cancer infantile, mais aussi la prise en charge des problèmes oculaires et de l’environnement.

Trente sept ans de vie de Lion

-1981 : Intégration du Lions Club de Port-Louis

– 1982-1984 : Trésorier

– 1993-1994 : Président du club

– Plusieurs postes occupés au niveau international, à savoir trésorier de District 403B, Secrétaire/Trésorier du district multiple 403

– Président de Commission de District à plusieurs reprises

– Participation à trois forums, à Maurice, Durban, et Kathmandu.

– Participation à sept conventions internationales à Birmingham, Bangkok, Hong Kong, Seattle, Toronto, Bhusan et Chicago.

Naissance du district 417

Le district 417 a vu le jour en ce mois de juillet. Il s’est scindé du district multiple 403 pour devenir un district simple. Il regroupe les îles de l’océan Indien, à savoir Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, les Comores, les îles Rodrigues et Djibouti. Le district 403, créé en 1957 est actuellement composé de quatre

sous-districts. Il réunit trois cent cinquante trois clubs et regroupe neuf mille membres. Le

district 417, par ailleurs, a quarante clubs à Madagascar, douze à Maurice, trois à Mayotte, onze à La Réunion et un à Djibouti.

Textes : Miangaly Ralitera – Photos : Mamy Mael