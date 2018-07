Handball – IHF Trophy – Les juniors en regroupement

Madagascar, champion de la fusion des zones 6 et 7 disputera l’IHF Trophy continental dans trois semaines. Ce sommet africain regroupe les champions des six zones.

Vingt joueurs de catégorie junior sont en regroupement depuis le 11 juillet, sous la houlette de l’entraîneur national Tillo Andriamiharinosy.

Ces présélectionnés préparent la phase finale de la Coupe d’Afrique ou l’IHF Trophy continental pour les juniors. Ce sommet africain est prévu au début de la saison du 6 au 13 septembre au Maroc, mais l’instance africaine du handball a décidé plus tard d’avancer d’un mois les dates de compétition, et aussi de changer le pays d’accueil.

Ce sommet des cham­pions de zones pour les juniors et cadets se tiendra finalement du 8 au 12 août à Kigali, capitale rwandaise. La Grande île y sera représentée par les juniors, cham­pions des zones 6 et 7.

Madagascar a remporté le titre de ce tournoi zonal qualificatif, qui s’est tenu fin avril à Lusaka, Zambie. Nos cadets ont pour leur part échoué en finale de ce tournoi de qualification, battus par l’équipe hôte en finale.

La présélection des juniors n’aura plus que trois semaines de préparation. Elle s’entraîne trois fois par jour, de 5h30 à 6 h 15, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h au gymnase couvert d’Ankorondrano tous les lundi, et au complexe sportif de la Cnaps à Vontovorona du mardi au dimanche.

« La première semaine de regroupement est consacrée au travail foncier. Nous avons renforcé la condition physique et avons effectué un peu de travail de base… Nous entamerons la technico tactique à partir de la deuxième semaine », confie le coach national, Tillo Andriamiharinosy.

Qualificatif au Mondial

Dix des quatorze cham­pions des zones 6 et 7 sont retenus pour faire la préparation à l’IHT Trophy continental. Six régions sont représentées dans cette sélection nationale. Sept des présélectionnés sont du Sud Ouest, six de Boeny, cinq d’Antsinanana, trois de Menabe et un chacun de la Haute Matsiatra et de Diana.

Le sélectionneur se dit satisfait du gabarit des joueurs, car la majorité mesurent plus de 1,84m. Trois d’entre eux frôlent même les 2m, à savoir le défenseur droit de Menabe, Luco Jean Daniel Andrianirina qui mesure 1,98m, l’arrière droit de Boeny, Théophile Mami­nirina 1,95m et l’arrière droit du Sud Ouest, Tsiamoky Remy, 1,92m.

Quatorze joueurs seront retenus pour faire le déplacement à Kigali. « La liste définitive devrait être bouclée et envoyée à la confédération africaine au plus tard ce 20 juillet, date butoir d’engagement », a précisé l’entraîneur national.

Ce sommet continental qui est qualificatif au cham­pionnat du monde IHF version 2019 verra la parti­ci­pation de six pays, les cham­pions des six zones à savoir le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la RD Congo, Madagascar et le Rwanda, pays hôte. L’an passé lors de la précédente édition au Sénégal, nos juniors ne sont même pas sortis de leur groupe, après trois défaites en trois matches.

« La RD Congo est la plus titrée de ces pays engagés à cette IHF Trophy continental. Les autres nous ont battu à trois ou quatre points d’écart », a rappelé le coach Tillo. La délégation malgache composée de quatorze joueurs, deux entraineurs et un dirigeant quittera le pays le 6 août.