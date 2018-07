Filière bambou – Des transferts technologiques chinois

Le congrès mondial organisé en Chine, a décidé de faire émerger quatre pays, dont Madagascar. Les potentialités ont été soulignées.

Coup de pouce de trois millions de dollars pour la filière Bambou. Le congrès mondial sur le Bambou et le Rotin, qui s’est tenu à Beijing en Chine, au début du mois, a décidé que quatre pays allaient être soutenus particulièrement. Madagascar avec le Cameroun, l’Éthiopie et le Ghana obtiendront des appuis d’experts chinois. Les potentialités ainsi que les efforts menés pour leur exploitation ont été considérés par les bailleurs de fonds.

Madagascar possède le plus grand nombre d’espèces de bambou en Afrique, à savoir trente deux espèces. La filière est très porteuse mais encore peu exploitée. « L’appui des Chinois sera principalement technologique. Les Chinois sont nettement en avance en matière de pratique et de technologie sur tout ce qui concerne le bambou et le rotin. Il s’agira de disséquer en profondeur, à travers des programmes de formation sur comment planter, gérer et créer des produits à valeur ajoutée, y compris du charbon de bois, en utilisant du bambou », explique Njaka Rajaonarison, coordonnateur national de l’Orga­nisation internationale du Bambou et du Rotin (INBAR) à Madagascar. Il faut savoir en effet, que la Chine exploite 3.2 millions d’hectares afin d’en faire des matériaux de construction, des produits artisanaux et cosmétiques et même des boissons énergisantes, du charbon.

Un plan d’action sera incessamment élaboré afin de mettre en avant les besoins de Madagascar et le savoir-faire des Chinois, afin de faciliter les transferts de connaissances et de pratiques. Le financement du Fonds international du développement agricole (FIDA) et l’INBAR, pour ce projet, vise ainsi, en filigrane, le développement du secteur Bambou dans les pays d’Afrique.

Décideurs

L’Afrique ne représente qu’une petite partie du commerce international des produits en bambou. Ce nouveau projet, décidé à Beijing, qui s’inscrit dans une coopération bilatérale, entend par ailleurs, mener des activités de renforcement de capacités et de formation pour les décideurs qui pourront intégrer le bambou dans les programmes environnementaux, d’adaptation au changement climatique ainsi que dans des enjeux économiques.

« Le bambou était autrefois considéré comme du bois pauvre dans de nombreux pays, mais ce projet démontrera le contraire. En tant que source d’énergie renouvelable, propre, le bambou est un outil idéal pour le développement durable », a mentionné Hans Friederich, directeur général d’INBAR, lors de ce congrès mondial sur le Bambou.

Seul bémol pour Mada­gascar, le pays n’a pas encore de plan de mise en œuvre de la politique nationale sur le Bambou. Diverses consultations ont été organisées depuis 2016. Le ministère de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, informe que l’atelier de validation de la politique et de la stratégie du développement de la filière Bambou a été organisé le 15 mars dernier. Cependant, un plan de mise en œuvre tarde encore à venir.