Ambatondrazaka – Programme chargé à la foire régionale

Alaotra-Mangoro se prépare pour sa foire annuelle, du 25 au 29 juillet. Outre les secteurs économiques et agricoles, les activités culturelles et sportives seront aussi au menu.

À quelques jours de l’ouverture de la foire régionale d’Alaotra-Mangoro, qui s’étalera sur cinq journées de foire, les membres du comité d’organisation annoncent que le grand public, les sponsors et les partenaires auront le droit de vivre une belle et chaude ambiance grâce à de nombreuses activités qui couvrent les secteurs économique, sportif, culturel et artistique.

Selon le calendrier officiel, cette manifestation, dénommée « Tangorogna II», faisant partie des traditions de l’Alaotra-Mangoro commence le 25 juillet et se termine le 29 juillet. Elle se déroulera au «Kianja Rasolonjatovo » d’Ambaton­drazaka. Des opérateurs de taille tant sur le plan national qu’international ainsi que des marchands de produits en tous genres y seront attendus.

« Des compétitions dont des courses et des sports collectifs marqueront les journées. Les vainqueurs seront récompensés par des coupes et des médailles, ainsi que des lots assez importants. Dans le domaine culturel et artistique, les joueurs talentueux de kabôsy, d’accordéon et de valiha, par exemple, auront, eux aussi, leurs parts en matière de trophées et de récompenses », promet Ratovo Tahaka Miandravola, coordonnateur général du comité d’organisation.

Concours open

« Les concours sont ouverts à tous les amateurs et les professionnels issus des cinq districts qui constituent la région», précise-t-il.

Par ailleurs, un jury est constitué pour noter les produits agricoles issus des districts d’Andilamena, d’Amparafaravola, d’Anosibe An’Ala, de Moramanga et d’Ambatondrazaka. Les meilleurs dans le « concours open » seront primés.

En fait, la majeure partie de l’organisation de cette manifestation socio-économique et culturelle est agencée par les membres du personnel de la région Alaotra-Mangoro et les membres du cabinet. Le début des festivités, mercredi prochain, sera marqué par un grand carnaval à travers la ville d’Amnbatondrazaka.

L’inauguration de l’« Immeuble Tangorogna » et des nouveaux bâtiments de l’Institut supérieur ISTRALMA, une décentralisation de l’Université de Toamasina, sis à Andrarabary, sont également au programme.