La période des fêtes approchant, des commerçants malintentionnés sont tentés de profiter de l’occasion pour faire écouler, sur le marché, des denrées alimentaires périmées, avariées et non-conformes. L’annonce a été effectuée hier par les techniciens en charge du commerce et de la consommation dont la principale tâche est de protéger les consommateurs.

« On procédera à une opération de contrôle économique dans toutes les régions de l’Ile. Pour éviter les usurpateurs, les commissaires et contrôleurs du commerce et de la concurrence, qui effectueront ces missions, seront munis d’ordre de mission émanant du ministère du Commerce et de la Consom­mation», explique Valonirina Randrianalisoa, Directeur de la Prévention des Fraudes et de la Protection du Consommateur (DPFPC).

L’opération « coup de poing » sera effective à partir de ce jour et durera pendant toute la période des fêtes. En effet, la protection du consommateur, en matière de sécurité et d’hygiène des aliments, est considérée comme relevant légitimement de l’activité réglementaire et répressive des pouvoirs publics.