Changement climatique – Le privé participe aux paysages durables

Le projet Paysages durables dans l’Est de Madagascar fait contribuer 35 millions de dollars au secteur privé. L’objectif consiste à maintenir les services éco-systémiques.

La Banque européenne d’investissement fait partie des entités d’exécution du projet Paysages durables dans l’Est de Madagascar. 35 millions de dollars assureront la viabilité du projet pendant dix ans. L’institution opèrera aux côtés de l’ONG Conser­vation Internationale, qui sera le principal financeur pour la partie publique, à hauteur de 18, 5 millions de dollars. « Le projet paysages durables dans l’Est de Madagascar vise à améliorer la résilience des petits agriculteurs vulnérables au changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, dues à la déforestation. Ce projet a également pour objectif de promouvoir les investissements du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique », explique Zo Lalaina Rakotobe, de Conservation Internationale, lors du lancement officiel du projet, jeudi dernier à l’hôtel Colbert.

Les termes de référence du projet impliquent un co-financement et seront axés, entre autres, sur l’approche participative, comme le souligne Michael O’Brien-Onyeka, directeur de Conservation Internationale.

Pilotage

« L’approche de l’ONG s’inspire du leitmotiv Nature for Climate. Cela induit à l’approche genre, la biodiversité, un plan d’utilisation des terres et l’amélioration de la résilience des communautés

locales », souligne-t-il. Le secteur privé travaillera notamment dans l’amélioration de l’économie des ménages,

l’agri-business ou encore la production durable.

Le retour d’investissement est attendu entre deux et dix ans et mettra en œuvre un modèle de lutte contre la vulnérabilité des petits agriculteurs en associant ainsi le secteur public et le secteur privé. D’après les explications, le projet Paysages durables dans l’Est interviendra dans la partie Est de l’Ile où le secteur privé interviendra le plus, tandis que le secteur public sera beaucoup plus opérationnel dans le corridor forestier Ambositra-Vondrozo et le corridor Ankeniheny Zahamena.

Le projet permettra d’éviter la déforestation de 683 000 ha de forêts naturelles d’importance mondiale, de réduire dix millions de tonnes d’émissions de gaz carbonique équivalant de gaz à effet de serre, de renforcer la capacité de deux cent soixante communautés de base, quinze mille ménages et cent cinquante mille individus dans la gestion des communautés, la gestion des aires protégées et le maintien des services éco-systémiques en général.

Un projet de telle envergure n’a pas encore mis en place un comité de pilotage et semble traîner dans ses démarches. Trop de précipitation pour le lancement alors que les Malgaches doivent s’unir mieux avec leurs terres comme l’a suggéré Zafimahaleo, dit Dama, fervent protecteur des paysans, présent à cette cérémonie de lancement.