Parlement – Les sénateurs prônent le calme et la paix

Pour le maintien de l’ordre public. Les sénateurs de Madagascar ont tenu une conférence de presse au sein même du Sénat hier, pour appeler au calme et solliciter la population à vaquer à ses occupations habituelles. Selon le sénateur Mananjara Andriambololona, vice-président du Sénat à Antana­narivo, lors d’un entretien, le peuple ne doit pas se laisser atteindre par les provocations visant à mettre en péril la paix. « Juste le fait que ce rapport public se fera à l’Hôtel de Ville ou encore sur la place du 13 Mai met déjà la puce à l’oreille », a-t-il expliqué. Cela insinue entre autres que derrière ce rapport se cacherait un autre objectif qui, selon le sénateur Andriam­bololona, est une manœuvre de déstabilisation de l’ordre public. « Nous incitons la population d’Antananarivo à garder son calme et à continuer à vivre son quotidien », a-t-il soutenu.

Le vice-président du Sénat a toutefois écarté l’idée que la déclaration d’hier est une dénonciation envers les intentions de leurs collègues parlementaires. « Nous ne dénonçons rien. Il est tout simplement de notre devoir d’avertir le peuple des risques qu’il court », a-t- il soutenu. La déclaration des sénateurs a été claire. Ce rapport public n’est pas conforme aux textes en vigueur. « Nous ne sommes pas contre le fait que les députés fassent leur rapport, mais qu’ils le fassent dans les règles », a déclaré le vice-président du Sénat à Antana­narivo. Selon lui, « les députés doivent faire leur rapport au peuple dans les circonscriptions dans lesquelles ils ont été élus ».

Les sénateurs ont également profité de cette occasion pour expliquer la teneur des lois relatives aux élections, entre autres quelques points qui ont animé des débats comme l’utilité du bulletin numéro deux ou encore le report de la clôture de la liste électorale au 15 mai.

Loïc Raveloson