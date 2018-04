Manifestation du 21 Avril – Les députés chez les chancelleries

Les députés issus de l’opposition cherchent l’appui des diplomates. Ils dénoncent des tentatives de déstabilisation.Journée marathon pour la délégation de députés issus de l’opposition hier. Ils se sont rendus à l’ambassade des Etats-Unis, au bureau de l’Union européenne ainsi qu’à l’ambassade de France. Les députés Hanitra Razafimanantsoa, Roberto Tinoka, Marie Thérèse Volahaingo, Irma Naharimamy, Arnaud Tody et Maminiaina Solondraibe Rabenirina ont composé cette délégation.

Chaque rencontre a un triple objectif, à entendre maître Hanitra Razafima­nantsoa. « Nous avons alerté la communauté internationale sur ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, nous les avons informés de ce que nous allons faire demain et par la même occasion, nous les avons informés des dérives démocratiques et la violation de la liberté fondamentale », explique maître Hanitra Razafimanantsoa à la sortie de leur rencontre avec l’Union européenne.

La communauté internationale s’est montrée discrète sur l’adoption des lois organiques relatives aux élections. D’après la vice-présidente de l’Assemblée nationale, ils « partagent notre inquiétude ». Des bribes d’informations sont toutefois disponibles.

Prévisible

Dans un langage diplomatique, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis semble soutenir cette initiative des députés. Dans le page facebook de l’ambassade américaine à Antananarivo, il est rapporté que le chargé d’affaires Stuart a « entendu les préoccupations des parlementaires et a réitéré le plein soutien de l’ambassade des États-Unis pour une élection présidentielle libre, équitable, inclusive et transparente. »

Lors du dépôt d’une lettre de réserve auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC), les députés issus de l’opposition ont lancé un appel à la communauté internationale de ne pas cautionner ces lois. Pour renforcer cette assertion, ils ont réitéré que ces lois ont été adoptées « d’une façon particulière sur la forme » en faisant allusion à des suspicions de corruption. « Sur le fond, ces lois ne conduiront pas vers une élection crédible, transparente et inclusive », martèle maitre Hanitra Razafimanantsoa.

Une guerre de communication est ainsi lancée. D’une part les députés pro-régime font le tour des stations télévisées pour dénoncer cette initiative de l’opposition.

D’autre part, les députés TIM, MAPAR, MMM et indépendants évoquent un deux poids deux mesures. Par ailleurs, un spot publicitaire diffusé sur quelques chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux invite la population d’Antananarivo à venir au parvis de l’Hôtel de ville.

Ainsi, les onze députés élus à Antananarivo affirment leur détermination à rendre compte des quatre sessions extraordinaires, samedi. « Nous n’avons nullement l’intention de soulever des troubles », soutient Irmah Naharimamy. Toutefois, ces députés redoutent des escalades car « des hauts responsables recrutent des gros bras dans les quartiers populaires. Nous allons déposer une plainte contre X et contre ces personnes malintentionnées », prévient le député du premier arrondissement.

Andry Rialintsalama