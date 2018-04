Emploi – Le nombre des sous-employés s’accroit

Le chômage reste le problème capital des jeunes. Ces derniers sont désorientés car la plupart d’entre eux exercent des métiers non conformes à leur profil.

Alarmant. Aucune statistique exacte n’est encore évaluée mais le taux de sous-emploi dépasse le taux de chômage de 13 % dans le pays, selon les syndicats des inspecteurs de travail. « Nous constatons que ce n’est pas le taux de chômage qui inquiète le plus mais l’augmentation des sous-employés. Les statistiques concernent les sous-employés ne sont pas encore disponibles. Elles constituent les personnes âgées entre 25-30 et 40 ans. Ce sont les jeunes sortants des écoles supérieures qui sont au chômage. Certaines personnes n’arrivent pas à trouver du travail et acceptent n’importe quel emploi. Des emplois qui ne correspondent pas du

tout à leur profil », explique Hanitra Razakaboana, président national des syndicats autonomes des inspecteurs du travail, lors de l’ouverture de la 1ère édition du salon des ressources humaines, à la Gare Soarano, hier.

La plupart des jeunes envoient leur curriculum vitae dans différentes sociétés et attendent un coup de chance. « Il est difficile de trouver un travail décent. Avant je travaillais dans un call center ensuite j’étais commercial dans une entreprise privée. J’ai arrêté un peu car je me suis marié. Maintenant, je me suis remis à travailler en vue de devenir rédacteur web. J’ai étudié la langue chinoise et tous les emplois que j’ai choisis ne correspondent guère aux études supérieures que j’ai suivies. Mais j’ai envoyé plusieurs CV dans différentes entreprises. J’ai opté pour celles qui ont accepté mon cursus », explique Aina Rahobisoa, un jeune qui a proposé son CV lors de ce salon.

Une centaine d’emplois ont été proposés par une dizaine d’entreprises, durant deux jours.

Appui au secteur privé

Le problème de sous-emploi et de chômage revient toujours à la création d’emploi.

Le Premier ministre, Olivier Mahafaly en tant que représentant du chef de l’État compte revoir l’environnement des affaires. « Il faut se tourner vers les jeunes. L’État joint l’acte à la parole en faisant actuellement des efforts pour revoir le climat des affaires afin d’instaurer un environnement propice aux investissements privés, pour que le secteur privé puisse produire et créer des emplois et des valeurs ajoutées », explique-t-il. Madagascar régresse dans certains secteurs en termes d’investissements étrangers, selon le rapport de Coface en janvier. Les problèmes viennent de l’instabilité politique, la corruption et l’insécurité.

Mamisoa Antonia