Dorothee Wernner – « Il faut révolutionner le cinéma en Afrique »

Invitée dans le cadre des Rencontres du film court (RFC), Dorothee Wenner, réalisatrice à multiples casquettes, évoque sa passion pour l’Afrique et la créativité de son peuple à travers sa web-série.Sa passion pour le cinéma n’a d’égal que son amour pour la découverte en voyageant de part et d’autre de l’Afrique. Une cinéaste émérite, documentariste, auteure et journaliste, en plus d’être une réalisatrice forte d’un style propre à elle-même, l’Allemande Dorothee Wenner, l’une des invités d’honneur de la 13ème édition des RFC, est également membre du comité de sélection de la Berlinale Forum depuis 1990. Le temps de son passage, elle s’est surtout plu à échanger autour d’un projet cinématographique inédit et innovant. Bien au-delà des salles de cinéma et des formats cinématographiques traditionnels, elle convie les cinéastes et réalisateurs du continent africains à découvrir un nouveau terrain de jeu, internet.

Exposant le concept de « Web-série » aux cinéastes malgaches dans le cadre de ces RFC, Dorothee Wenner prône la créativité africaine dans toute sa splendeur. Diffusée exclusivement sur le site « kinshasa-collection.com », sa série vise à illustrer une toute autre image de l’Afrique. C’est à travers son projet « Kinshasa collection » qu’elle retranscrit d’une manière taquine et réaliste parfaitement centré au cœur de ses protagonistes, une représentation de la mode en Afrique, haut en couleurs. « Une image de l’Afrique que l’on ne connait pas en occident, celle d’un continent moderne et chic, c’est ce qu’on tenait impérativement à mettre en avant à travers cette série », souligne la réalisatrice.

Avec six épisodes à son actif, la « Web-série » de Dorothee Wenner s’est découvert aux cinéastes malgaches, le temps de ces RFC.

Cinéma et stylisme

De quoi les inspirer à traiter un sujet unique en son genre, tel que la mode et le stylisme, mais à travers un regard innovant et tout aussi créatif. « Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous vivons actuellement dans une ère où le numérique et internet peuvent nous apporter autant de visibilité que les formes de distribution classique. C’est pourquoi à travers ce concept de web-série, j’incite ces cinéastes à révolutionner et développer le cinéma en Afrique, en s’ouvrant à toutes les possibilités et à maîtriser ces nouveaux médias », confie Dorothee Wenner.

Les réseaux sociaux et la toile à la place des salles de cinéma permettraient, selon elle, d’apporter plus d’échanges et de proximité entre les réalisateurs et le public. En outre, fort de cette proximité, internet contribue également à une large diffusion des œuvres des réalisateurs tout en explorant continuellement de nouveaux formats.

Avec « Kinshasa collection » en forme de web-série, la réalisatrice a pu contribuer à l’émergence d’une communauté de stylistes et de cinéastes à la fois, au Congo. Une initiative qu’elle espère pouvoir en inspirer plus d’un, dans la Grande île où la communauté des cinéastes est très active, avec ou en dehors du festival RFC. Avec pas mal de projets en gestation, Dorothee Wenner, quant à elle, continuera à scander son amour pour l’Afrique.

Andry Patrick Rakotondrazaka