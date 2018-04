Défense – L’exercice Papangue mobilise huit cents militaires

Cet exercice des conjoint forces armées de la zone sud de l’océan Indien a mobilisé les forces armées de la zone. Une centaine de civils ont aussi été sollicités. Organisé sur cinq jours, l’exercice Papangue a permis de rassembler, à La Réunion, des forces armées de la zone sud de l’océan Indien. L’état-major des FASZOI (Forces armées de la zone sud de l’océan Indien) a organisé ces journées d’exercice conjoint avec des troupes de Maurice, de Madagascar, des Seychelles et des Comores. Plus de huit cents militaires des forces armées de terre, de l’air et de la marine ont ainsi manœuvré sur le territoire réunionnais sur le thème de l’évacuation de ressortissants.

La journée d’hier, en clôture de l’exercice, était consacrée à une démonstration sur la zone de saut du Golf de l’Étang-Salé. Avant la cérémonie de clôture organisée, en milieu de journée, au Détachement aéroporté 181 sur l’aéroport Roland-Garros. «La météo n’était pas favorable, puisque le premier front froid a touché La Réunion au début de l’exercice, apportant de la houle et du vent. Certains exercices, de parachutistes et de la marine, n’ont pu avoir lieu, mais cette opération commune nous a donné toute satisfaction», expliquait le capitaine Nicolas, du 2ème RPIMA.

Volontaires civils

«Les forces armées de la zone OI sont des partenaires privilégiés avec qui nous avons des échanges très fréquents», ajoutait l’officier.

Les FAZSOI sont souvent sollicitées pour des sessions d’instruction qui se déroulent dans les différents pays concernés, ainsi qu’à La Réunion. Sous forme de DIO (Détachement d’instruction opérationnelle) ou de DIT (Détachement d’instruction technique). Pour l’exercice Papangue, l’état-major a obtenu la participation volontaire d’une centaine de civils qui ont été regroupés en deux points dans le sud. Sur des stades de l’Étang-Salé et de Petite-Ile. Ils ont été transportés par camions jusqu’à l’aéroport de Pierrefonds pour être acheminés par air jusqu’au DA 181, à Gillot. L’exercice Papangue a mobilisé un hélicoptère DRUV et un peloton de la Spécial Mobile Force de la Mauritius Police Force, commandé par le colonel OOZERR.

