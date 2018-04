Basketball -All Stars du Président – Le choc Madagascar-Russie ce soir

Tout est fin prêt. Le match amical entre la sélection de la Coupe du Président et le club Russe, les Armées de la Neva de Saint-Pétersbourg se tiendra ce soir. Jour-J. Les amoureux de la balle orange ont hâte de vivre une ambiance hors du com mun ce vendredi soir. Le club de basketball Russe, les Armées de la Neva de Saint-Pétersbourg est arrivé hier tard dans la soirée.

Ce club russe jouera en match amical contre la sélection nationale de la Coupe du Président. L’évènement est baptisé «All Stars du Président» et se déroulera au palais des sports de Mahamasina. Le duel de choc tant attendu est programmé vers 18 heures et demie, mais il sera encore précédé du match entre MB2ALL Analamanga et SBBC Boeny, une occasion pour ce dernier de prendre sa revanche après sa double défaite lors de la Coupe du président.

Ce sera un véritable événement sportif à ne pas rater pour les inconditionnels de la discipline. Ce club russe participe et a déjà gagné plusieurs titres dans différents tournois en Europe. Entre autres la ligue supérieure de Saint-Pétersbourg, la plus importante ligue en Russie où plusieurs équipes prétendantes sont en lice, ainsi que celles de l’association internationale de basketball Nord-Ouest d’Europe. Les Armées de la Neva ont pris part également au tournoi de la ligue internationale amatrice de basketball (IABL).

Nombreuses grandes équipes européennes disputent ce tournoi à savoir celles de la Lituanie, de Lettonie, d’Estonie, de Suède, de Pologne, d’Allemagne, d’Ukraine, de Biélorussie et de la Russie.

Deux internationaux

Le club de Saint-Péter­sbourg est représenté également dans les compétitions de basketball 3×3. Dans divers tournois internationaux sous l’égide de la Fiba, le club est connu sous le nom de Ska Basket.

«Nous considérons tout match international important avec une énorme responsabilité… Pour chaque joueur, c’est un honneur de représenter notre pays même en match amical. Nous sommes motivés, et extrêmement amicaux et corrects envers notre adversaire», a mentionné le capitaine de l’équipe des Armées de la Neva lors de leur séance d’entraînement en vue de ce match amical.

Des anciens internationaux figurent dans la délégation russe, en l’occurrence la championne du monde et double championne d’Euro­pe, Ovchinnkova Alexandra Pavlovna et le champion d’Europe et double vainqueur de la Coupe d’Europe, Sergey Petrovich Kuznetsov. Ce samedi, la délégation russe visitera les centres du projet de développement social et sportif à l’EPP de Tsararay Ambohimanarina et au CEG des 67ha.

