Aéroport – L’extension d’Ivato en bonne voie

Les nouvelles infrastructures de l’aéroport international devraient être opération­nelles dans trois mois. Les travaux en sont déjà à 40% des réalisations.

Dans les temps. L’avance­ment des travaux concernant le chantier d’extension de l’aéroport international d’Ivato rentre dans le timing annoncé dans le plan de redressement. L’affirmation a été prononcée par des responsables de Ravinala Airports, chargé de l’exploitation du site, lors d’un contrôle effectué sur la piste avant-hier par ces derniers. Selon le calendrier prévisionnel des travaux, l’exploitant se donne un délai de trois mois pour consolider les chaussées aéronautiques. En tout soixante-dix mille tonnes de bitumes seront, ainsi, utilisées pour renforcer la piste. Cette dernière qui, au final, mesurera 3100 m de long pour 45 m de large. « À la fin des travaux, la piste, qui comprend en même temps le taxiway E et le tarmac II deviendra la première porte du pays dans la mesure où elle pourra enfin accueillir un airbus A380, ainsi que tout autre avion du même type », explique Vincent Devauchelle, directeur général de Ravinala Airports.

En somme, vingt-trois millions d’euros sont consacrés à ce projet d’extension de la piste de l’aéroport ainsi que des aires de roulage et de stationnement associées. Par ailleurs, une centaine d’ouvriers sont mobilisés quatre nuits par semaine de 18 à 6h du matin afin d’accélérer les travaux. Selon l’exploitant du site, des procédures spécifiques ont été mises en place concernant la fermeture du trafic aérien au sein même de l’aéroport.

Notam

Un mois avant le début des travaux, un notam a été envoyé aux entités aéroportuaires, indiquant les périodes travaux de façon à coordonner l’arrivée des vols. « Toutes les portions de bitume réalisées la veille sont déjà utilisables dans la journée. De cette façon, il n’y aura aucun dérangement sur le trafic, hormis l’annulation d’un vol par nuit en moyenne », souligne Sandrine Rahanta­malala, responsable relation publique de Ravinala Airports. La première partie des travaux a commencé au mois de mars pour se terminer au début du mois de juin. La seconde partie débutera vers mi-juin pour se terminer avant le mois de juillet. D’ici là, les procé­dures de coordination de vol seront maintenues. « Nous en sommes déjà à une réalisation de plus de 40% par rapport au projet global. Après ces trois mois de travaux, l’aéroport d’Ivato sera à même d’améliorer le traitement des avions ainsi que les services aux passagers pour hisser haut les niveaux de normes internationales en vigueur », conclut le directeur général. L’objectif de ces remises aux normes étant de développer les capacités des aéroports internationaux (Ivato et Fascène à Nosy Be) à travers le réaménagement des installations existantes ainsi que la construction d’un nouveau terminal pour Ivato.

Harilalaina Rakotobe