Accident sur la route RN4 – Un camion chavire dans un pont

Un camion porte-char est suspendu au-dessus du vide sur le pont d’Andrano­feno, à Manerinerina, depuis mercredi soir. Des bouchons sont constatés.

Au bord de l’abîme. Ce mercredi, il est environ 19 heures quand la gendarmerie de Manerinerina est appelée pour intervenir aux abords du pont d’Andrano­feno, sur la route nationale n°4. Une collision venait de s’y produire entre un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter et un poids lourd porte-engin, appartenant à une grande société dans la capitale. Aucun blessé ni mort n’a toutefois été signalé, quant au bilan délivré par les forces de l’ordre.

Selon les circonstances de cet accident spectacu-laire de circulation, le camion roulant vers Antananarivo a presque atteint sa sortie du pont, lorsque la Mercedes Sprinter arrivant en sens inverse a brutalement démarré. Ce pont ne peut pourtant pas supporter deux véhicules en même temps à cause de son étroitesse.

Ce taxi-brousse transportant des passagers vers Mahajanga à son bord aurait rencontré un problème de freinage, d’après les explications de son conducteur. Les tuyaux flexibles auraient eu une fuite puis les plaquettes de frein ont lâché. Cela a semé la panique à bord.

Le camion a fait tout son possible pour éviter une certaine collision frontale. Il a dû alors sortir du pont pour libérer le passage.

Bouchons

Concernant la Mercedes Sprinter, elle a violemment frotté le porte-char et le garde-fou du côté droit. Ses vitres latérales sont fracassées. Les dégâts, pour les deux véhicules, ont été lourds, d’après les témoignages obtenus.

D’importants bouchons ont été constatés après cet accident. Le camion a barré le passage sur ce pont. Il s’est retrouvé à moitié suspendu dans le vide, à six mètres de hauteur.

Par suite, une centaine d’automobiles sont bloquées depuis mercredi à 19 heures jusqu’à hier soir, selon le Commandant de brigade (CB) de Manerinerina joint par téléphone. Hier à 9h, une déviation a été ouverte par les convoyeurs de fonds de la banque centrale qui allaient vers Mahajanga.

«Ce ne sont pas tous les véhicules qui réussissent à franchir cette déviation boueuse», a rapporté un chauffeur de taxi-brousse.

Des camions transportant des carburants vers l’Ouest y sont toujours coincés. Le dépanneur mandé depuis Antananarivo n’est pas encore arrivé sur place, selon le CB. Le chauffeur du camion a été retenu à la gendarmerie locale.

Hajatiana Léonard