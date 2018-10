Volleyball – Championnats de Madagascar – Vers un remake GNVB-CNaPS

Les demi-finales des championnats nationaux des seniors auront lieu ce vendredi à Toliara. La dernière journée des éliminatoires des seniors hommes a eu lieu hier.

Du déjà vu. Les deux clubs, parmi les meilleurs du pays, la Gendarmerie nationale volleyball Analamanga et la Caisse nationale pour la prévoyance sociale Itasy se dirigent vers un duel final, le remake de la précédente édition du championnat national à Toamasina.

Les demi-finales des seniors dames auront lieu ce matin vers 8 heures, tandis que celles des hommes, à partir de 14 heures au gymnase couvert de Toliara. Le carré d’as des seniors hommes ont été connus à l’issue de la dernière journée des éliminatoires d’hier.

Au terme de cinq journées de la phase éliminatoire, la CNaPS, leader du groupe A, sera opposée en demi-finale au COSFA Anala­manga, deuxième de la poule B et la GNVB Anala­manga, favori du groupe B rencontrera pour sa part la JSA-B Analamanga, classée deuxième de la poule A.

Auteurs d’un parcours sans faute, les Caissiers terminent en tête du groupe A après sa quatrième victoire hier face à JSA-A Anala­manga par 3 sets à 0 (25/20, 25/18, 25/20). L’équipe d’Itasy est suivie en deuxième position de JSA-B Anala­manga. Dans l’autre poule, le club champion d’Anala­manga, la GNVB confirme sa suprématie en décrochant une cinquième victoire en autant de rencontres face au COSFA Analamanga par 3 sets à 0 (25/12, 25/17, 25/20).

Dernière ligne droite

Après son unique défaite en match de poule, les militaires se trouvent en deuxième position au terme des éliminatoires. Toutes les demi-finales sont programmées ce vendredi.

Les équipes féminines qualifiées à cette étape décisive ont eu leur ticket à l’issue des quarts de finale de ce mercredi. En demi-finales, le club multiple cham­pion national, Stef’auto 501 Atsinanana rencontrera l’AMVB Mandro­seza, vice champion d’Anala­manga d’une part et l’autre choc sera entre clubs d’Anala­manga, BIAS champion en titre et VBCD, vice champion national.

Les finalistes seront connus ce jour. Les finales des seniors hommes et dames, précédées des matches de classement pour la troisième place,Ò sont programmés ce samedi au gymnase de Toliara.

Les finalistes de ce sommet national représenteront la Grande île à la prochaine coupe des clubs champions de l’océan Indien prévue en décembre sur le sol malgache.