Tsarasaotra – Un accident mortel cause un tollé

Une dame, salariée dans un chantier de construction de route a frôlé hier la vindicte populaire, sur la voie rapide, à Tsarasaotra, suite à un accident mortel.

Evitée de justesse, la rage populaire a failli tomber sur une interprète dans un chantier de route œuvrant sur l’axe Tsarasaotra-Ivato, hier entre 13 à 14 heures. Elle a envenimé la situation lors d’un accident mortel impliquant leur camion et une Mercedes Sprinter, voiture de location. Le chauffeur du deuxième véhicule avec un Chinois à ses côtés a tenté de dépasser le poids lourd, transporteur de terres, par la droite, mais a fini par le percuter de plein fouet. Le conducteur est décédé sur le coup, tandis que l’étranger a subi des blessures au visage et à la gorge.

Dans la foulée, la dame en question a ordonné aux ouvriers de déplacer rapidement le camion, tandis que la Sprinter complètement endommagée n’a pu bouger. Les victimes ont été coincées à l’intérieur. Alors, il fallait une grue pour pouvoir les extraire. «L’interprète elle-même a ensuite couvert la dépouille avec un drap et interdit aux badauds attroupés de prendre de photos», poursuit un autre témoin.

Elle, suivant les explications reçues, a pressé les travailleurs à nettoyer les lieux. «Les travailleurs du chantier ont aspergé les flaques de sang d’huile, sans attendre l’arrivée de la police pour effectuer le constat», selon d’autres versions des faits. Quelques minutes après, ils ont transporté le cadavre et le blessé, dans un état grave, vers le Nord.

Excédés

Aux derniers renseignements de la police du huitième arrondissement, ces blessés se trouvaient déjà à l’HJRA.

Emportés par le comportement de la quadragénaire, les gens ont déjà crié haro sur elle. Cette dernière, s’est pas à pas écartée pour s’enfuir dans un 4×4, mais a été empêchée par la foule en furie. En même temps, les éléments du commissariat d’Analamahitsy sont arrivés et ont immédiatement essayé de calmer la tension. La femme est montée dans le tout-terrain, cachant son visage avec un chapeau.

Peu de temps après, des policiers de la brigade des accidents de la circulation (BAC) sont arrivés sur place et procédé à la reconstitution des faits. Le camion a été remis à la place où il a été heurté pour permettre le constat.

L’enquête se poursuit dans la soirée pour essayer d’identifier notamment celui qui est décédé. Certains témoins ont indiqué qu’il venait d’Ambodifasina.