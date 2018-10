Tennis – coupe d’Afrique des Nations – Madagascar présente cinq joueurs

C’est officiel. Madagascar sera représenté durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroulera du 5 au 10 novembre à Gaborone au Botswana.

La confédération africaine de tennis vient de valider la participation de vingt-huit joueuses et de trente cinq joueurs africains depuis hier. Dans cette liste figurent cinq Malgaches qui sont Jacob Rasolondrazana, Patrick Rakotozafinirina et Miary Zo Rakotondramboa chez les hommes ainsi que de Nantenaina Ramalalaha­rivololona et Sariaka Radilofe chez les dames.

Pour Patrick Rakotoza­finirina, les choses se compliquent car il a été lâché par son sponsor. Il pourrait éventuellement ne pas partir.

Les joueurs et joueuses prendront en charge eux mêmes le financement de leur billet d’avion ainsi que des formalités administratives comme les visas (visa sud-africain et visa botswa­na is). Ils sont actuellement en train de préparer leur dossier pour avoir ces visas avant leur départ prévu le 3 novembre.

Dans cette CAN 2018, il y aura une épreuve de simple, de doubles mais aussi une compétition par équipes.

Ce sommet continental sera doté de 20 000 dollars de primes et le champion et la championne recevront respectivement 1 800 dollars et 1 100 dollars. Les primes seront moins conséquentes pour les finalistes, demi-finalistes et quart-finalistes.