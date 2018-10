Juslain Raharinaivo – «Les Africains seuls peuvent développer l’Afrique»

L’ingénieur agronome, Juslain Raharinaivo, un des dix nominés pour le prix de l’innovation pour l’Afrique 2018, reste persuadé de la capacité des Africains.

Il veut porter haut le fanion de Mada­gascar. Juslain Nomenjanahary Raharinaivo, dans son ambition d’améliorer le niveau de vie des paysans par l’agriculture, veut gagner. Ingénieur agronome et gérant propriétaire de la société 4F, il s’apprête à la phase finale du concours sur le prix de l’innovation pour l’Afrique de cette année, initié par l’African innovation foundation (AIF). Le principal but de la fondation étant de stimuler la croissance de solutions africaines innovantes, axées sur le marché, face aux défis africains. Le thème de cette septième édition est «investir dans les écosystèmes d’innovation inclusifs». «Les innovations doivent ainsi être en mesure de résoudre un problème crucial. C’est une preuve concrète de l’ingéniosité africaine car les Africains sont capables de résoudre les problèmes africains», souligne Pauline Mujawamariya Koelbl, directrice générale de l’AIF.

Juslain Raharinaivo, avec ses germoirs biodégradables, faits à base de papiers recyclés et qui peuvent être également utilisés avec des machines repiqueuses, veut démontrer que les Africains, et les Malgaches peuvent réussir. Il se trouve parmi les dix finalistes publiés le 12 septembre dernier.

Cavalier seul

Trois mille candidats, venant de cinquante deux pays, ont concouru, mais l’innovation de l’ingénieur agronome, ayant fait l’objet de recherche depuis 2010, sort du lot. Celle-ci a répondu au résultat attendu de promotion de l’innovation sociale et économique par l’AIF, attendu dans les cinq catégories du concours.

Les germoirs biodégradables de Juslain Raharinaivo permettent aux producteurs de repiquer des jeunes plants en mottes. «En réduisant considérablement le temps de repiquage, cette innovation accroit la production en riz et permet aux riziculteurs d’accroître les surfaces cultivées», explique le nominé. Un paysan agriculteur a besoin d’investir 400 000 ariary par ha en moyenne afin d’obtenir un rendement de 2 à 3 tonnes à l’hectare. «Mais avec cette technique de germoirs bio, 7 tonnes en moyenne sont possibles. L’utilisation de la machine repiqueuse est moins coûteuse que les salaires de la main d’œuvre. Et on n’a besoin que de 12kg/ha de semences améliorées», poursuit-il.

Des essais ont, en effet, été réalisés à Anjozorobe, avec le Fofifa et Formaprod et ont donné effectivement 7 tonnes à l’hectare. Juslain Raharinaivo, jusqu’ici, n’a pas été appuyé par des partenaires financiers dans le développement de cette innovation. Il dit avoir réussi les essais sur 400ha.

«50 000 ha seulement suffisent pour atteindre une autosuffisance alimentaire en riz», souligne Juslain Raharinaivo. 185 000 dollars seront

départagés par ordre de mérite entre ces dix finalistes. Il espère entrer dans les trois premiers. «J’ai déjà bien préparé mon speech. Je suis optimiste car je crois en mon for intérieur que seuls les Africains peuvent développer l’Afrique», finit le concourant malgache.