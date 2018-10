Examen – Pluie de mentions au baccalauréat

Le niveau des candidats à l’examen du baccalauréat a connu une amélioration en cette session 2018. Le taux de réussite et le nombre de mentions ont augmenté.

Sept mille six cent quarante-deux candidats au baccalauréat ont décroché une mention, dans la province d’Antananarivo. Soit, neuf cent soixante-sept candidats de plus que l’année dernière. Ils ont raflé les mentions « Très bien, Bien, Assez bien ». Un résultat inattendu après la longue suspension des cours durant cette année scolaire, suite à des évènements comme l’épidémie de peste urbaine, la grève des enseignants qui ont revendiqué l’amélioration de leurs conditions de vie. « Le programme scolaire a été achevé car l’année scolaire a été longue. Les sujets ont été, de ce fait, abordables pour ceux qui ont su en profiter pour renforcer leurs révisions », explique un enseignant, hier, après la phase de délibération à l’université d’Antananarivo. Six mille huit cent vingt ont obtenu la mention « Assez bien », sept cent quatre-vingt-dix-sept, la mention « Bien » et vingt-cinq la mention « Très bien ».

Des candidats scientifiques et techniques ont brillé parmi les mille. 21,65 % de la série C ont réussi à cet examen avec mention dont l’un a décroché la mention « Très Bien ». 17 % de ceux qui ont passé le baccalauréat Technique ont obtenu une moyenne au-dessus de 12/20, et treize d’entre eux ont eu une moyenne de plus de 16/20. Onze candidats de la série D ont raflé la mention « Très bien ».

Hausse de 3 %

« Il faut admettre que nos scientifiques sont doués. Certains ont obtenu des moyennes de 18/20 à quelques matières. Les enseignants devraient stimuler les enfants à aimer les matières scientifiques, dès le niveau primaire, pour avoir de plus en plus de scientifiques », explique Jérémie Rasamoelina, enseignant de la matière Malagasy.

C’est encore loin des performances des étudiants à l’étranger, comme en France où plus d’un candidat sur deux ont décroché une mention, en 2017, selon le journal Le Monde.fr. Mais elle commence à s’améliorer.

Trente cinq mille cinq cent onze candidats sur les soixante quatorze mille huit cents inscrits, verront leur nom dans la liste des admis, ce jour.

Soit un taux de réussite de 47,47 % dont 47,04 % pour le baccalauréat général, et 53,70 % pour le baccalauréat technique. Le résultat s’est amélioré de 3 % par rapport à la session 2017 où 44,47 % des candidats l’ont réussi.

Le taux de réussite par série se présente comme suit : 53,92 % pour la série A1; 43,94 % pour la A2 ; 59,86 % pour la série C ; 51,23 % pour la D; 80,50 % pour la Technologie et 52,02 % pour la Technique-professionnelle. La note de délibération n’a pas été révélée, hier, mais un arrêté datant de 2011 souligne qu’elle ne doit pas être au dessous de 9,75/20.

Un salon de l’étudiant à Ankatso

L’université d’Antananarivo prépare un salon de l’étudiant à l’esplanade Ankatso, pour la semaine prochaine. Il aura pour but d’orienter les nouveaux bacheliers sur la suite de leurs études. Le Dr Olivier Rakotoarison, directeur des examens nationaux, souligne que tous ces bacheliers ne pourront pas être reçus à l’université d’Antananarivo dont la capacité d’accueil ne dépasse pas les dix mille. Ce directeur indique, également, que la délivrance des relevés de note se fera à partir de la semaine prochaine.