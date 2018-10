Danse urbaine – Danse et parkour sont combinés

Douceur et vivacité de la part de la compagnie de danse réunionnaise New Gravity, « The sweet way » est une pièce chorégraphique à apprécier pour son dynamisme.

Un spectacle de danse qui promet de surprendre par l’énergie des danseurs qui sont mis en scène, mais surtout par sa chorégraphie unique. « The sweet way » se découvre au public de la capitale demain après-midi à 15 h30 à l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Conjuguant deux disciplines sur la même scène, la compagnie New Gravity de l’île de la Réunion proposera une pièce exceptionnelle qui illustrera douceur et vivacité de la part des danseurs.

Entre la danse urbaine et la pratique du « parkour », cette discipline sportive consiste à franchir successivement divers obstacles urbains ou naturels, par des mouvements agiles et rapides. « The sweet way » émerveillera les spectateurs à travers les déplacements véloces et rythmés de ses acteurs et danseurs. Conçu et chorégraphié par Kevin Jean, avec à l’interprétation Kriiss Acrostreet, Elii, Adeline Ferrard, Momo Said Toto, Tanguy Techer et Lilou Villendeuil, le spectacle s’illustre comme une création dont la dynamique explosive est intrinsèque à la passion des artistes eux-mêmes.

Un choc athlétique

Révélé sur la scène du Théâtre de Champ Fleuri à travers la pièce intitulée « Emergency », les jeunes membres de la compagnie New Gravity se redécouvre avec plus d’ardeur. Bien que « The sweet way » évoque douceur et quiétude, les danseurs entendent illustrer un cheminement personnel qui les conduit à remettre en question leur art ainsi que leur identité culturelle.

Sous la direction artistique de Kevin Jean, les danseurs s’exposent en scandant les ressorts cachés de leur intimité dans une série de gestes adoucis et vigoureux. Retranscrivant une écriture chorégraphique propre au récit du spectacle, ils décomposent leur grammaire athlétique pour illustrer le trouble, là où régnaient l’assurance et la plénitude. Ils joueront de leur physique pour surprendre et réjouir les spectateurs.