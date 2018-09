Sud-ouest – Le viol sur mineures prend de l’ampleur

Quatre cas graves de viol sur fillettes sont survenus dans le district de Toliara I et II en l’espace de quelque semaines. Une situation malheureuse.

Un pasteur a été pris en flagrant délit de viol sur une mineure de 15 ans. Le cas s’est produit dans la ville de Toliara. Le violeur aurait même mis des filles et des femmes enceintes au sein de sa congrégation. La famille de la mineure de 15 ans a déposé plainte, conduisant à des enquêtes et à l’arrestation du pasteur violeur. Il a écopé de cinq ans d’emprisonnement ferme.

Un autre cas s’est déroulé dans la commune d’Ankililaoka, dans le district de Toliara II. Une fillette de 10 ans a été agressée sexuellement par un individu de 30 ans. Le violeur aurait menacé de « décapiter » ses parents si elle racontait ce que l’homme lui avait fait. La petite a gardé des séquelles majeures l’amenant à une hospitalisation à Tanambao-Toliara. Ses pieds sont actuellement paralysés, l’empêchant de marcher et causant des dysfonctionnements au niveau des systèmes d’évacuation urinaire et fécale. Le Réseau pour la protection de l’enfant de Toliara a pris en charge la petite victime et a collaboré avec la Gendarmerie pour arrêter l’auteur du viol. « Après des mois de silence, la petite a enfin décidé de révéler son nom. Les faits se sont passés en juin. Le violeur a été arrêté dans le village d’Anjaroa », décrit un représentant du Réseau, regroupant les directions régionales de la Population et de la Justice, l’Unicef, les forces de l’ordre .

Une autre petite fille a été ligotée avant d’être agressée sexuellement en plein centre-ville de Toliara, à Andaboly. Celle-ci se retrouve enceinte du violeur actuellement. Le Réseau dénonce le fait que certains chefs de fokontany tentent de camoufler les viols après les résultats des enquêtes. « Les chefs de fokontany seront sensibilisés sur la loi en vigueur. Ceux qui acceptent des arrangements avec les violeurs seront également poursuivis pour complicité», fait savoir l’assistant régional de l’Unicef pour la région Sud-Ouest.

Cette affaire d’Andaboly est également entre les mains de la justice. L’auteur du viol attend déjà son jugement en prison.