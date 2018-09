Soins traditionnels – Le docteur Ranorojaona Pelerin soutient « Joroterapia »

Mettre en lumière le sens profond des rites funéraires malgaches constitue les bases de la thèse soutenue par un docteur malgache, à l’île de La Réunion.

Lundi 10 septembre 2018, à 13h30, heure de La Réunion, eut lieu à l’Université du Moufia à St Denis, la soutenance d’une thèse d’Anthropologie intitulée : « Joroterapia : soigner avec la quête de sens », par le Dr Alice Ranorojaona Pelerin. Un plaidoyer pour la redécouverte du sens profond de la culture malgache.

« La particularité de cette thèse est de se préoccuper de ces maladies pour lesquelles la pratique biomédicale ne trouve pas d’anomalie objectivable dans ses critères, donc ni explication ni réponse. Celles que l’on désigne de manière un peu désabusée de psychosomatiques. Cette recherche a constaté que la personne concernée par cette situation ne trouve pas de sens à ses troubles, ou alors, leur attribue un sens péjoratif qui relève du simple domaine de la vie humaine dont ses croyances, comme la sorcellerie, la malédiction, la possession, et autres. Elle a aussi émis l’hypothèse que ces pathologies sont en rapport avec des souffrances dans l’histoire de l’intéressé(e), voire, dans celle de ses ancêtres. Selon cette démarche, il existe, dans la réalité d’une consultation médicale, une partie organique du ressort de la biomédecine, et une partie symbolique qui relève du domaine de l’anthropologie, la science de l’humain, dans son sens le plus

vaste », explique Alice Ranorojaona Pelerin. C’est en s’appuyant sur sa propre histoire et sa culture malgache que le docteur Alice Ranorojaona Pelerin a réalisé cette thèse.

Apport important

Elle explique la signification de son titre « Joroterapia», un néologisme qu’elle a créé à partir de trois mots malgaches, Joro, tera, pia, qui présente l’avantage d’avoir une double lecture, scientifique dans la langue française « thérapie par le Joro», et symbolique dans la langue malgache. « Joro est à la fois la racine du verbe mijoro signifiant se relever ou se mettre debout, il évoque aussi le rite de passage utilisé à Madagascar dans de nombreuses circonstances, dont, celle pour apaiser des souffrances passées. Tera vient de teraka , qui veut dire né de , et pia désigne les douleurs des tranchées correspondant aux contractions de l’utérus après l’accouchement. Le tout véhicule l’idée de se relever et de renaître après une souffrance », poursuit-elle.

Cette pratique établit ainsi un pont, aussi bien entre le monde scientifique et traditionnel, qu’entre la culture occidentale et malgache. « Ce choix a été fait de manière intentionnelle pour valoriser et mettre à sa juste place la culture malgache, malmenée par son passé de colonisation, toujours pas soldé, et par la mondialisation actuelle. Elle voudrait inciter les malgaches à repartir à la redécouverte des trésors profonds enfouis dans sa culture », précise Alice Ranorojaona Pelerin.

Le Jury de cette thèse, présidé par Mme Louise Ouvrard, Maître de Conférences responsable de l’enseignement de la langue malgache à l’INALCO, était pluridisciplinaire. Il était composé de la Pr Laurence Tabuteau Pourchez, anthropologue enseignante à l’INALCO, de la Pr Michèle-Marie Roue, directrice de Recherches, émérite au CNRS, du Pr Thierry Baubet, professeur des Universités, psychiatre praticien hospitalier à Bobigny et du Père Robert Jaovelo-Dzao, professeur à l’Université d’Antsiranana, Madagascar. Ce jury était unanime sur la qualité de la rédaction, l’aspect innovant et l’apport important de ce travail pour l’inter et la transdisciplinarité. Il a accordé au Dr Alice Ranorojaona Pelerin. le grade de Docteur en Anthropologie avec félicitations du Jury.

Joroterapia est une recherche sur le statut d’humain, être de lien et de symbole, qui veut établir un espace commun pour l’anthropologie et la médecine afin de soigner au mieux, à partir de la lucarne culturelle malgache, et mettre ainsi en lumière certains aspects incompris.