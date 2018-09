Rallye – RIM – Rivo et Tahina au coude-à-coude

Un petit point sépare Rivo et Tahina, en tête du championnat, avant le Rallye International de Madagascar qui débute ce jeudi à Moramanga.

192,4 points pour Rivo Randriana­rivony (Subaru Impreza R4) et 191,2 points pour Tahina Razafinjoelina (Subaru Impreza M12). 1,2 point sépare donc les deux coureurs, en tête du classement général du championnat pilotes. Une situation inédite. Au calendrier, il leur reste deux courses pour se départager, dont le Rallye International de Madagascar, qui débute ce jeudi à Moramanga.

Auparavant, Rivo avait aligné deux victoires consécutives, au Rallye Visca Nankang (Antananarivo) et au Rallye de Mangoro (Moramanga). Au Rallye du Boeny (Mahajanga) par contre, il avait abandonné suite à un pépin mécanique, pendant que Tahina décrochait son premier succès de la saison. D’où la réduction considérable de l’écart entre les deux hommes. Pour le RIM, on revient donc à Moramanga, là où Rivo avait nettement dominé la concurrence avec son Impreza R4 en juillet.

41 équipages engagés

Cette 39e édition du RIM comptera quatorze spéciales, réparties sur jeudi, vendredi et samedi. Soit 205,92 km d’épreuves chronométrées et 252,70 km de liaison, pour un total de 458,62 km. Un parcours digne d’une manche du championnat continental. Un plaisir incomparable pour les concurrents sur les superbes pistes de Moramanga, comparées à celles de Finlande en WRC. Le public sera également gâté, puisque la grille propose deux spéciales-spectateurs dans l’enceinte de Fanala­manga à chaque fin de journée. Citons l’ES4 de jeudi, à 18h 45; l’ES9 de vendredi, également à 18h 45 ; et l’ES14 de samedi, à 13h 46.

Cette cinquième et avant dernière manche de l’exercice 2018 enregistre un nombre record d’engagés. Ils seront quarante-et-un équipages à prendre le départ. La jeune génération viendra en masse à Moramanga. L’on compte vingt coureurs, pilotes et copilotes confondus, à évoluer dans la catégorie « jeunes ». Tandis que les « rookies » seront au nombre de quinze.

Le parcours du RIM

Jeudi 20 septembre :

−ES1 : Boucle enceinte Fanalamanga, 7,31 km, 14h30

−ES2 : Saharevo-Ambohitrakanga, 13,38 km, 15h10

−ES3 : Sahapetraka-Parcelle 2T11, 12,06 km, 15h34

−ES4 : Boucle enceinte Fanalamanga, 7,37 km, 18h45

Vendredi 21 septembre :

−ES5 : Parcelle 2T11-Sahapetraka, 12,06 km, 9h47

−ES6 : Analamafana-EPP Analabe, 31,60 km, 12h15

−ES7 : Barrage Analabe-Analamafana, 18,46 km, 13h06

−ES8 : Ambohitrakanga-Saharevo, 13,38 km, 15h44

−ES9 : Boucle enceinte Fanalamanga, 7,37 km, 18h45

Samedi 22 septembre :

−ES10 : Saharevo-Ambohitrakanga, 13,38 km, 7h31

−ES11 : Analamafana-Barrage Analabe, 18,46km, 9h11

−ES12 : EPP Analabe-Analamafana, 31,60 km, 9h43

−ES13 : Sahapetraka-Parcelle 2T11, 12,06 km, 11h58

−ES14 : Boucle enceinte Fanalamanga, 7,37 km, 13h46