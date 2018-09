Exploitation – Le bambou peine encore à s’imposer

La journée mondiale du bambou, célébrée hier a mis en lumière que des efforts doivent encore être fournis pour son décollage effectif.

Impétuosité. L’exploitation du bambou ne connaît pas encore de nette évolution malgré les diverses activités menées pour son développement. Depuis 2010, 170 ha seulement de superficie ont été aménagés pour des pépinières. D’après les explications des diverses parties prenantes, hier, à la journée mondiale du bambou, la frénésie pour son exploitation n’est pas encore suffisamment au rendez-vous. «170 ha seulement sur les 40 000 dans l’objectif sont utilisés pour développer des pépinières. Le bambou reste encore sous-exploité», reconnaît Vladimir Ratsimandresy, coordinateur national du Programme Prospérer, Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales, sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’élevage.

«Les pays comme l’Inde, qui présente un marché de plus de un milliard de dollars avec le bambou, la Chine ou encore le Vietnam, reconnaissent la valeur économique et environnementale de cette espèce d’herbe, et sont déjà loin dans l’industrialisation», a partagé, Sélim Reza, de la coordination régionale Afrique de l’Est de l’INBAR (International network for Bamboo and Rattan), une organisation intergouvernementale de promotion du bambou à laquelle, Madagascar adhère depuis 2010. «Cette journée est justement faite pour sensibiliser et pour faire mieux connaître les atouts du bambou, les opportunités qu’il faut saisir sur les marchés locaux et internationaux potentiels. Nous avançons progressivement vers la promotion de la transformation et de l’industrialisation», indique le directeur général des Forêts, du ministère de l’Environnement, de l’écologie et des forêts.

Bonds

Quelques mille trois cents acteurs et bénéficiaires travaillent sur le bambou, répertoriés notamment dans les régions Itasy, Analamanga, Vatovavy Fitovinany, Est. «Les pépinières de bambou renferment actuellement quelques deux cent mille jeunes plants prêts à être plantés, sachant que la densité de plantation est de quatre cent plants par hectare. Un laboratoire commercial géré par une coopérative et un Centre de formation et de production commune sont déjà en place», détaille Njaka Rajaonarison, coordonnateur du projet INBAR à Madagascar. Autant de résultats positifs tels que la possibilité d’utiliser les feuilles de bambou dans l’alimentation des vaches laitières ou encore les qualités physiques et mécaniques de la matière et qui intéresseraient le secteur de la construction ont été soulevés.

Des laboratoires in-vitro, conteneurs clés en main figurent parmi les réalisations effectuées jusqu’ici. Une formation professionnalisante sur le bambou a ouvert ses portes à l’université de Toamasina depuis hier. Des opérateurs venus à la célébration hier, ont témoigné sur les bénéfices tirés de son exploitation. «Je travaille dans l’exportation de légumes secs, mais je dispose d’un terrain pouvant accueillir des plantations de bambou dans la région Menabe. J’essaie ainsi d’obtenir des appuis techniques», s’est exprimé Mohamed.