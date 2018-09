Élection Présidentielle – Abdoulaye Bathily dans le feu de l’action

L’émissaire du secrétaire général des Nations Unies est en mission d’évaluation. Il débarque pile au moment où le processus électoral tend à devenir anarchique.

À point nommé. Abdoulaye Bathily, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies (ONU), a débarqué, hier. D’emble, il a eu des rencontres avec Rivo Rakotovao, chef d’État par intérim et Maxime Dovo, ministre des Affaires étrangères. Comme il l’a indiqué après son entretien avec le chef de la diplomatie à Anosy, l’émissaire onusien est ici « pour faire une sorte d’évaluation de la situation ».

Le conseiller spécial affirme que la situation est « positive jusqu’ici ». Il rappelle que sa première mission à Madagascar consistait à faciliter la recherche d’une solution à la crise pré-électorale. « Nous avons constaté avec beaucoup de plaisir que le processus s’est bien enclenché, les candidatures sont annoncées. Nous sommes à la veille de la campagne électorale et de l’élection proprement dite, le secrétaire général des Nations Unies a tenu à ce que je vienne ici voir (…) cette situation (…) », ajoute-t-il.

Optimiste, Abdoulaye Bathily soutient que « la situation positive », serait due « à l’esprit de responsabilité des acteurs ». Le pouvoir Exécutif affiche, effectivement, sa détermination à tenir une élection présidentielle apaisée, crédible et transparente. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), se démène, également, dans ce sens, et multiplie les activités de sensibilisation et de formation.

Pareillement, pour la Haute cour constitutionnelle (HCC), dont les membres donnent de leur personne dans des tournées régionales pour expliquer le rôle de cette institution dans le processus électoral. Seulement, le contexte pré-électoral s’est détérioré ces derniers jours. La période de la précampagne commence à s’emballer et laisse présager une campagne électorale électrique.

Pagaille

Dans l’émission Savara­vina de la Radio Madagasikara (RNM), Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI, a lancé un rappel à l’ordre aux écuries politiques. Le commissaire électoral concède que des prétendants à la magistrature suprême et leurs partisans sont en train de dépasser les bornes, durant cette précampagne. « Certes, il n’y a pas de règle qui régit la campagne électorale, mais la loi règlemente la période officielle de campagne électorale », déclare-t-il.

Thierry Rakotonarivo lance alors « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de règle relative à la précampagne qu’il faut transgresser les normes légales qui s’imposent durant la campagne électorale. Le fait de dire, par exemple, soutenir tel candidat ou un autre équivaut déjà à dire votons pour lui ». Des candidats et leurs partisans sont en train de mener le processus électoral sur une voie dangereuse.

Dans les meetings qui ont tout d’une propagande hors période légale de campagne, des candidats commencent à torpiller leurs adversaires. Certains attisent la fibre régionale, ethnique pour s’assurer un capital électeur. Du côté des partisans, la norme semble revenir aux dénigrements, diffamations et

insultes.

La moindre remarque, ou critique envers le favori d’un camp ou d’un autre, peut valoir de violentes invectives et des menaces. Un « journaliste-militant » d’une écurie politique a, par exemple, annoncé sur les réseaux sociaux, hier, qu’il portait plainte pour diffamation et menace. Les membres de la famille de personnes ayant été ciblés dans une publication compteraient, aussi, s’en remettre à la Justice.

Alors que nous sommes en pleine période de campagne, des autorités locales prennent des mesures discutables, pouvant léser des candidats. Surtout que ces autorités locales assument pleinement leur obédience à un camp politique et vont jusqu’à laisser sur sa page Facebook officielle une publication appelant à une levée de fonds en faveur de la campagne d’un candidat.

Les candidats et leurs partisans semblent oublier qu’ils ont, aussi, un rôle d’éducation électorale. Abdoulaye Bathily le déplore car cela peut polluer la crédibilité du processus.