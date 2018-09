DAGO Festival – L’industrie culturelle, au cœur d’un salon

Prometteuse de belles rencontres, échanges et découvertes, le Dago Festival initie fièrement la première édition d’un salon, dédié exclusivement à la promotion de l’art et de la culture.

Avec les jeunes acteurs culturels de Madagascar au cœur de l’action, le Dago Festival se redécouvre avec plus d’entrain pour ravir et rassembler plus de passionnés d’art et de culture, à travers sa programmation. Pour une deuxième édition, concoctée avec beaucoup de passion et de patience, le festival s’affirme toujours resplendissant de jeunesse et de dynamisme. Avec pour cette fois à la clé, une grande première en guise de nouveauté, puisque Dago Festival se redécouvre aussi avec le Salon des industries culturelles et créatives de Madagascar les 19, 20, 21 et 22 septembre. Rendez-vous est alors donné à l’Alliance française d’Andavamamba pour l’occasion pour ce qui s’annonce comme un événement phare pour le secteur culturel national.

Programme copieux

Dans le but de rassembler les acteurs culturels de tous horizons, le salon proposera au public de s’imprégner d’une communauté culturelle en effervescence et constamment créative.

« On s’est fixé comme objectif de valoriser autant que possible ces jeunes talents qui promeuvent la richesse culturelle du pays. Cette culture, forte de la créativité de nos artistes et acteurs culturels, s’affirme comme un levier de développement à considérer. D’où l’émergence d’une industrie culturelle et créative qu’on contribue à faire épanouir », souligne Mampiray Solofoniaina, membre du Dago Team Zara initiateur de l’évènement.

Et lui de rajouter

« Concernant le salon, le Dago Team Zara met à la disposition des maisons de production, boutiques et réparateurs d’instruments, associations culturelles, galerie d’art, studio de répétition, gargotes et autres. Les stands seront à prix très abordables durant les trois jours, pour que les participants puissent vendre et exposer leurs marchandises et leurs créations ». C’est à l’université d’Antananarivo à Ankatso que le Dago Festival débutera, demain à 10h30. Au programme, c’est un focus basé sur l’essence même du festival, de ses objectifs et ses activités, qui ouvrira le bal. S’ensuivra dans l’après-midi le spectacle d’ouverture à partir de 14h30, avec à l’affiche les jeunes, à l’instar de Eklips et Epistolier, Mamina, ainsi que El Diablo et Raggaloya de La Réunion. Prémices d’une série de concerts et de manifestations encore plus festifs, fraternels et engagés, ce rendez-vous à l’université se poursuivra le lendemain à l’Alliance française d’Antananarivo avec un florilège d’artistes. Un spectacle de danse avec la Compagnie Lovatiana est programmé à 18 heures suivi d’un défilé de mode du styliste Jaomatana à 18h45.

Le 22 septembre, c’est par le biais du « Unity concert » durant lequel plusieurs artistes adeptes de la musique traditionnelle et reggae, que le festival se clôturera.