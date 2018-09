Beauté – La coiffeuse de Miss France sur place

Une personnalité émérite de la mode, Evelyne Wirtz, sera de passage dans la Grande île. L’occasion pour elle de partager ses expériences en tant que coiffeuse de renommée internationale.

Evelyne Wirtz, un nom incontournable dans le concours de beauté de l’Hexagone, viendra pour des sessions de formation et de démonstration auprès des coiffeurs professionnels de la Grande Ile, à l’Orchid Hôtel à Mandrosoa Ivato, les 24 et 25 septembre.

En tant que coiffeuse attitrée de Miss France, elle partagera ses expériences, pour cette occasion. Ses précieux conseils touchent à la fois les femmes mais aussi les hommes sur la façon de respecter la chevelure à partir du choix de produits utilisés. « Actuellement, beaucoup de produits existent sur le marché. Et les professionnels doivent les connaître pour répondre aux besoins et exigences de la clientèle. Prendre soins des candidates pour le concours de beauté Miss France requiert des notions approfondies sur le sujet. Et c’est ce que j’aimerais partager aux professionnels malgaches », assène-t-elle, sous sa casquette de directrice de formation Europe de Vitality’s.

Une trentaine de professionnels présélectionnés profiteront de cette première rencontre, dans le cadre du lancement officiel de la marque Vitality’s à Madagascar. Ce leader italien des soins capillaires et colorations professionnels, fort de plus de trente ans d’innovation et de recherche, développe des traitements à base d’eau thermale et d’actifs naturels soigneusement sélectionnés. Il propose une large palette de colorations par oxydation nutritive et sans ammoniaque, recommandées par les coiffeurs du monde entier pour redonner aux cheveux une brillance parfaitement dosée. La marque s’inspire des arts visuels et de la mode pour donner vie à des coiffants innovants et des colorations intenses, originales, personnelles et qui tiennent sur la durée.

Evelyne Wirtz prévoit de rencontrer le grand public lors d’un autre séjour dans la Grande Ile. « Il faut prendre en compte aussi ces personnes qui font leurs soins chez eux. Elles méritent de savoir ce qu’elles doivent choisir. On communiquera ultérieurement ce programme destiné à un public plus large », confie Isabelle de Bellezza Diffusion, représentante de cette marque à Madagascar.