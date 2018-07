Tennis – Circuit ITF U18 Nairobi Junior Open 2 – Toky Ranaivo décroche un titre mondial

Toky Ranaivo confirme sa nette progression depuis l’année dernière sur une victoire au Nairobi Junior Open. Il ambitionne cette année de se classer au Top 500 mondial.

Un très joli cadeau d’anniversaire. Toky Ranaivo, qui a fêté le samedi 14 juillet ses quatorze est un joueur comblé.

Il a tout simplement gagné le Nairobi Junior open grade 5 comptant pour le circuit mondial des 18 ans et moins après avoir battu en finale l’Indien Arjun Channathimiah Honnappa, classé 655 ème mondial junior en deux sets (6/1 7/5).

Une finale qui a tout de suite tourné à l’avantage de Toky Ranaivo après une parfaite entame de match. Décisif au service, solide et agressif en fond de court et grand finisseur au filet, le Malgache a pu empocher le premier set assez facilement.

Objectif

C’est donc dans le second set que l’Indien Arjun Channathimiah Honnappa a pu reprendre du poil de la bête et mieux réagir. Mais devant un Toky Ranaivo décidé plus que jamais à gagner, ce dernier a cédé avec les honneurs.

« Au premier set, j’ai très bien géré les points importants et cela s’est passé très vite. Après, au deuxième set, c’était une autre histoire car on arrivait chacun à prendre nos jeux de service. Ce n’est qu’à cinq jeux partout que j’ai eu l’occasion de prendre le service de mon adversaire. Après j’ai pu confirmer le break et gagner la rencontre. C’est donc ma première victoire dans un tournoi du circuit mondial des juniors et je suis très content surtout que cela tombe le jour de mon anniversaire. Je rentre à Madagascar et dans deux semaines je pars jouer trois tournois au Zimbabwe. Mon objectif est d’entrer confortablement dans le top 500 du classement mondial des juniors d’ici la fin de l’année », explique Toky Ranaivo qui a le potentiel pour intégrer le top 100 d’ici deux ans et envisager une suite de carrière prometteuse chez les seniors.

Au Zimbabwe, Toky Ranaivo aura à faire trois tournois du circuit mondial des juniors. Une série de tournoi qui démarrera le 31 juillet et qui ne se terminera que le 17 août. Il sera accompagné de sa sœur Narindra Ranaivo, retenue par la Confédération africaine de tennis (CAT) pour faire ce Zimbabwe Tour au sein de l’équipe conjointe de la Fédération internationale de tennis et de la CAT.

Dina Razafimahatratra