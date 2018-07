Rallye de Mangoro – Une Karenjy Mazana II comme « voiture 00 »

Karenjy se lance maintenant dans la compétition automobile. Le constructeur malgache, en partenariat avec la société de téléphonie Orange, engagera une Mazana II au Rallye de Mangoro, troisième manche de la saison, qui débute ce vendredi, à Moramanga.

Le pick-up roulera en tant que « voiture 00 ». Pour précision, une « 00 » passe vingt-minutes avant la première voiture. « Aucune modification n’a été apportée sur la voiture », précise Henri Roussel, responsable développement de Karenjy.

« Depuis plusieurs mois, on voulait se lancer en rallye. On a reçu une proposition des organisateurs. Et aussi, Orange est partenaire de la course à Moramanga. Et c’est ainsi que le projet a été lancé. Ce sera une occasion de se familiariser avec l’univers de la compétition automobile et de démontrer la fiabilité de la Mazana II. En plus de la ‘00’, un autre exemplaire, avec la finition Raptor noire mate, sera exposé au PC durant le weekend », poursuit-il.

Grande découverte

La dernière apparition d’une Karenjy remonte à 1986. C’était au Rallye des Pistes, avec comme pilote Naivo Rajaona. Plus de trente ans après donc, voici la Mazana II, avec à son bord l’équipage composé de Mino Andriamaromizah et Ny Hasina Radison, bien évidemment fiers de rouler sur une machine fabriquée à Madagascar.

« C’est une grande découverte pour moi. J’ai été agréablement surpris par le comportement de la voiture durant les reconnaissances », confie Ny Hasina, à trois jours du départ. « La liaison au sol est la base en rallye. Et sur ce point, la Mazana II est au top. Comme mon copilote, j’ai été agréablement surpris par la tenue de route. Et aussi, à chaque accélération, elle est très réactive », rajoute Mino.

Ce Rallye de Mangoro débutera ce vendredi, avec la première « spéciale-spectateur » de 6,65 kilomètres, dans l’enceinte de Fanala­manga SA à Antsirinala. Au total, le parcours comptera neuf épreuves chronométrées d’une longueur totale de 169,29 km.

« Certains passages sont plutôt étroits. On retrouve également des parties un peu glissantes, mais aussi des portions techniques et rapides », estime Mino, qui a effectué les reconnaissances le weekend dernier, à propos des pistes de Moramanga.