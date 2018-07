Mahajanga – Un accident de tricycle tue deux hommes

La police de Mahajanga décide de prendre le taureau par les cornes. Pour mettre fin aux accidents souvent mortels de bajaj, elle veut appliquer strictement la loi.

La Police nationale procèdera désormais au contrôle des tricycles qui circulent à Mahajanga. Ce, après l’accident de vendredi vers 19 heures, qui a provoqué la mort de deux frères sur la RN 4, près d’Ambovon­dramanesy, à une cinquantaine de kilomètres de Mahajanga. Le tricycle qui transportait trois passagers, est entré en collision avec un véhicule blindé de convoi de fonds appartenant à la Brinks.

Le conducteur du bajaj est décédé sur le coup. Son frère a succombé à ses blessures après son évacuation au Centre hospitalier universitaire d’Androva.

Les deux autres passagers sont dans un état critique. Comme dégât matériel, le taxi moto est totalement détruit, témoignant du choc entre les deux véhicules dont l’un comporte un blindage. D’après des témoins, le bajaj aurait percuté le convoyeur de fonds en voulant éviter un véhicule tout terrain.

« Nous allons désormais procéder à la fouille et au contrôle des tricycles. Les conducteurs doivent être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A et B et la date de sa délivrance ne doit pas excéder un an. Le trajet de ces tricycles sera également limité et vérifié », met en garde le commissaire central, Fabio Tabaly.

D’après le règlement, le trajet des tricycles est limité et ne doit pas dépasser Tanambao Sotema. Or, celui qui a été accidenté, s’est déplacé à plus de 50km de Mahajanga. De plus, la sécurité des passagers n’est pas du tout assurée car le taxi moto n’a pas de portière. Enfin, même le conducteur ne porte pas une ceinture de sécurité.