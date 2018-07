Littérature jeunesse- Deux nouveaux ouvrages parus

La maison Editions Jeunes Malgaches sort deux nouveaux produits destinés à la jeunesse, « Izaho ankizy » et « MadagasCarnet »

Deux nouveaux ouvrages de la maison Editions Jeunes Malgaches s’adressant aux enfants, sortent dans les rayons. « Izaho ankizy» aiguise la curiosité des tout-petits, et « MadagasCarnet » relate un voyage à travers quatre villes de Madagascar.

La nouvelle œuvre de l’auteure Marie-Michèle Rakotoanosy et de l’illustrateur Max Razafindrabe est maintenant disponible. Intitulé « Izaho ankizy », ce petit livre de seize pages, en langue malgache, initie les petits enfants à la lecture et à l’écriture. L’œuvre éveille la curiosité des bouts de chou par rapport à leur environnement et contribue à élargir leur connaissance. « Il importe aux parents de les aider à découvrir ce monde tout en les sollicitant à aimer la lecture, à apprendre à lire et à avoir un esprit ouvert », stipule l’auteur dans le préface. Différentes scènes de la vie quotidienne sont relatées dans ce livre pour capter l’attention des petits enfants.

Dans une formule de carnet de voyage multimédia en bilingue, français et malgache, et avec un DVD, Véronique Massenot raconte le fabuleux voyage sillonnant Mahajanga, Toamasina, Antananarivo et Fianarantsoa dans « MadagasCarnet ». Les élèves de CM1 et CM2, leurs enseignants; au total six classes, de quelques collèges et lycées de ces quatre villes ont participé à cet ouvrage.

L’auteure a visiblement couché sur papier les moments forts de sa rencontre avec les enfants aux regards enchantés, à partir de laquelle des histoires se sont forgées, en passant de belles heures en leur compagnie.

Autres titres en ligne

Dessins, découpages, collages, et coloriages témoignent chaque instant du voyage, et composent les soixante-douze pages du livre. Un DVD accompagne chacune des pages en musique pour un confort de lecture. « Que de belles aventures, humaines et créatives, partagées avec ces enfants. Ceux des six classes inscrites au projet, mais aussi, ceux qui sont venus découvrir l’art du carnet de voyage, le temps d’un atelier dans le réseau des Alliances Françaises ou à l’Institut Français », souligne Véronique Massenot, en guise de remerciements à la fin du livre. Ce dernier se trouve actuellement sur les rayons de certaines librairies.

Chaque maison d’édition a ses réseaux de distribution, et chaque librairie a son propre mode de fonctionnement. « Il arrive toutefois que ces œuvres manquent dans certaines librairies. Il est tout à fait possible de les commander auprès d’elles ou de nous faire parvenir directement votre commande. Rejoignez-nous sur Facebook, une autre manière de connaître aussi tous nos autres produits», explique Marie Michèle Razafintsalama des Editions Jeunes Malgaches. Cette maison d’édition créée en 2004 compte aujourd’hui cinquante-sept titres à son actif. Une bonne dizaine d’entre eux sont disponibles en version numérique sur leur site, pour une lecture gratuite.